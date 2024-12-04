Ари: «„Торпедо“ рассмотрит вариант с подписанием Погба»

Новый спортивный директор «Торпедо» Ари высказался о возможном подписании экс-полузащитника «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» .

Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу.

В первую очередь я пообщаюсь с президентом «Торпедо», обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в «Торпедо» во благо достижения хорошего результата.