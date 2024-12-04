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Ари: «„Торпедо“ рассмотрит вариант с подписанием Погба»

сегодня, 13:58

Новый спортивный директор «Торпедо» Ари высказался о возможном подписании экс-полузащитника «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу.

В первую очередь я пообщаюсь с президентом «Торпедо», обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в «Торпедо» во благо достижения хорошего результата.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:24, ред.
Какой идиот задал ему этот вопрос ? Не принимайте всерьёз ответ Ари. Ясно, что пошутил.
memphis
memphis
сегодня в 15:47
А паспорт сразу дадут Полю?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:29
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 14:25
    "Погба в «Торпедо»? Это будет бомба!" - забыл добавить "Вауууу".
    Многострадальное Торпедо ,за что тебе всё это, то был главный тренер при котором игрокам не то , что смеяться , улыбнутся нельзя было - сразу штраф или дубль. То пришёл спортивный директор при котором , судя по всему наоборот "животы от смеха надрывать будут" , возможно от нервного...)
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    сегодня в 14:08
    Торпедо еще от прошлых долгов не отошло,а тут новая яма,да еще и на элитный рехаб сколько денег нужно)))
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:03
    вроде, предварительные переговоры уже были ? ))
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 14:02
    Не успел приехать, а уже говорит как наши клоуны))
    wmme95jrk5dy
    wmme95jrk5dy
    сегодня в 13:59
    Мало того что постоянно он травмирован, так и еще наркозависим...
    Гость
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