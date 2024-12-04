Ари: «„Торпедо“ рассмотрит вариант с подписанием Погба»

Новый спортивный директор «Торпедо» Ари высказался о возможном подписании экс-полузащитника «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу.
В первую очередь я пообщаюсь с президентом «Торпедо», обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в «Торпедо» во благо достижения хорошего результата.
Многострадальное Торпедо ,за что тебе всё это, то был главный тренер при котором игрокам не то , что смеяться , улыбнутся нельзя было - сразу штраф или дубль. То пришёл спортивный директор при котором , судя по всему наоборот "животы от смеха надрывать будут" , возможно от нервного...)
Многострадальное Торпедо ,за что тебе всё это, то был главный тренер при котором игрокам не то , что смеяться , улыбнутся нельзя было - сразу штраф или дубль. То пришёл спортивный директор при котором , судя по всему наоборот "животы от смеха надрывать будут" , возможно от нервного...)