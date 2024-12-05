Стали известны претенденты на приз лучшему игроку ноября в АПЛ

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сегодня, 16:04

Английская Премьер-Лига назвала кандидатов на звание лучшего игрока ноября.

(«Вулверхэмптон» — 4 матча, три гола, три ассиста)

(«Манчестер Юнайтед» — 3 игры, два забитых мяча, одна результативная передача)

(«Ливерпуль» — 3 поединка, один результативный пас)

(«Арсенал» — 3 проведённых встречи, один гол и два ассиста)

(«Брайтон» — 3 матча, два забитых мяча и два результативных паса)

(«Арсенал» — 4 игры, два гола и три ассиста)

(«Ливерпуль» — 3 поединка, четыре гола и одна результативная передача)

(«Брентфорд» — 4 матча и три забитых мяча)

Голосование завершится 9 декабря.

В октябре награду получил нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд.