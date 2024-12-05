Стали известны претенденты на приз лучшему игроку ноября в АПЛ

Английская Премьер-Лига назвала кандидатов на звание лучшего игрока ноября.
Матеус Кунья («Вулверхэмптон» — 4 матча, три гола, три ассиста)
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» — 3 игры, два забитых мяча, одна результативная передача)
Райан Гравенберх («Ливерпуль» — 3 поединка, один результативный пас)
Мартин Эдегор («Арсенал» — 3 проведённых встречи, один гол и два ассиста)
Жоао Педро («Брайтон» — 3 матча, два забитых мяча и два результативных паса)
Букайо Сака («Арсенал» — 4 игры, два гола и три ассиста)
Мохамед Салах («Ливерпуль» — 3 поединка, четыре гола и одна результативная передача)
Йоан Висса («Брентфорд» — 4 матча и три забитых мяча)
Голосование завершится 9 декабря.
В октябре награду получил нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд.