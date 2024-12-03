Стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка — 2024»

Стали известны номинанты на ХXII ежегодную национальную премию «Первая пятерка». Ее вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым игрокам года в Российской Премьер-Лиге и женской Суперлиге.
В список претендентов по итогам 2024 года вошли 12 футболистов РПЛ: Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо», Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Игорь Дмитриев («Урал»/«Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Балтика»/«Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Крылья Советов»/«Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).