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Стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка — 2024»

сегодня, 13:01

Стали известны номинанты на ХXII ежегодную национальную премию «Первая пятерка». Ее вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым игрокам года в Российской Премьер-Лиге и женской Суперлиге.

В список претендентов по итогам 2024 года вошли 12 футболистов РПЛ: Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо», Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Игорь Дмитриев («Урал»/«Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Балтика»/«Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Крылья Советов»/«Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка — 2024»

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:17
Батраков - без вариантов.
Гость
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