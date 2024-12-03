Стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка — 2024»

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сегодня, 13:01

Стали известны номинанты на ХXII ежегодную национальную премию «Первая пятерка». Ее вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым игрокам года в Российской Премьер-Лиге и женской Суперлиге.