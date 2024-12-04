Тюкавину вручили награду «Джентльмен года»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выиграл приз «Джентльмен года».
На награду также претендовали полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.
Тюкавину вручил приз министр спорта России Михаил Дегтярев.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выиграл приз «Джентльмен года».
На награду также претендовали полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.
Тюкавину вручил приз министр спорта России Михаил Дегтярев.
Что касается Ловчева, то он, со скандалом ушедший из Спартака в 1977г., и перейдя в Динамо, спустя много лет- проклинал и сокрушался от того периода, когда он, играл непродолжительно в Динамо.
Анзор, как и положено грузину, с грузинским темпераментом и юмором, видимо и не мог поступить иначе. Он вообще- человек радушный и весёлый, если, конечно, не вспоминать, как он, однажды, набил морду одному чеху, прямо на поле, в выездной игре...
Ну а лучше всех сказал Степашин, который помнил великолепный тандем Стрельцов-Гершкович, и который знает толк в футболе. Ну вот, как-то так, на мой субъективный взгляд...)))
Что касается Ловчева, то он, со скандалом ушедший из Спартака в 1977г., и перейдя в Динамо, спустя много лет- проклинал и сокрушался от того периода, когда он, играл непродолжительно в Динамо.
Анзор, как и положено грузину, с грузинским темпераментом и юмором, видимо и не мог поступить иначе. Он вообще- человек радушный и весёлый, если, конечно, не вспоминать, как он, однажды, набил морду одному чеху, прямо на поле, в выездной игре...
Ну а лучше всех сказал Степашин, который помнил великолепный тандем Стрельцов-Гершкович, и который знает толк в футболе. Ну вот, как-то так, на мой субъективный взгляд...)))
Виктор Гусев приехал, я уж и забыл, что он болельщик динамовского клуба.
Хорошо говорил, душевно.
Некоторые шутили, кто лучше кто хуже..
Туповато пошутил в своём спиче Степашин, поздравив и похвалив Костика за всё, но посоветовав ему больше не бить пенальти))
Молодец оказался Серафимыч, очень поддержал Тюку, спасибо ему, однако
настоятельно попросил не забивать Спартаку..)
Прикольнее всех отметился Кавазашвили.
"Дайте мне усыновить Тюкавина, я свою фамилию давать не буду, но он
настолько талантливый мальчик, что просто невозможно"..)))
Сам же Тюкавин был не особенно весел, гложет конечно парня его затянувшаяся слишком надолго голевая засуха..
Удачи Косте.
Виктор Гусев приехал, я уж и забыл, что он болельщик динамовского клуба.
Хорошо говорил, душевно.
Некоторые шутили, кто лучше кто хуже..
Туповато пошутил в своём спиче Степашин, поздравив и похвалив Костика за всё, но посоветовав ему больше не бить пенальти))
Молодец оказался Серафимыч, очень поддержал Тюку, спасибо ему, однако
настоятельно попросил не забивать Спартаку..)
Прикольнее всех отметился Кавазашвили.
"Дайте мне усыновить Тюкавина, я свою фамилию давать не буду, но он
настолько талантливый мальчик, что просто невозможно"..)))
Сам же Тюкавин был не особенно весел, гложет конечно парня его затянувшаяся слишком надолго голевая засуха..
Удачи Косте.
Пожалуй, я тоже не знаю. Просто, как назло- не из кого выбирать. Измельчал народ... Это, как в песне А.Миронова, из гениального советского фильма "Достояние республики", "Эх, народец, нынче хилый, драться- с этими людьми"!!!
Пожалуй, я тоже не знаю. Просто, как назло- не из кого выбирать. Измельчал народ... Это, как в песне А.Миронова, из гениального советского фильма "Достояние республики", "Эх, народец, нынче хилый, драться- с этими людьми"!!!
Перевелись в нашем футболе настоящие Джентльмены. Я, лично, не могу назвать ни одной фамилии в РПЛ, кто отвечал бы моим критериям настоящего джентльмена. А Вы, Виктор Семенович, знаете таких?
Перевелись в нашем футболе настоящие Джентльмены. Я, лично, не могу назвать ни одной фамилии в РПЛ, кто отвечал бы моим критериям настоящего джентльмена. А Вы, Виктор Семенович, знаете таких?