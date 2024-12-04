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Тюкавину вручили награду «Джентльмен года»

вчера, 22:13

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выиграл приз «Джентльмен года».

На награду также претендовали полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Тюкавину вручил приз министр спорта России Михаил Дегтярев.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:28
Что касается В.Гусева, то он, несмотря на то, что болельщик Динамо- мерзавец и доносчик, писавший в свое время кляузы в КГБ, на действительно Достойного человека В.Перетурина, Светлая ему Память!!! Это из интервью, уже больного инсультом Перетурина, которое он дал киевскому журналисту Д.Гордону.

Что касается Ловчева, то он, со скандалом ушедший из Спартака в 1977г., и перейдя в Динамо, спустя много лет- проклинал и сокрушался от того периода, когда он, играл непродолжительно в Динамо.

Анзор, как и положено грузину, с грузинским темпераментом и юмором, видимо и не мог поступить иначе. Он вообще- человек радушный и весёлый, если, конечно, не вспоминать, как он, однажды, набил морду одному чеху, прямо на поле, в выездной игре...

Ну а лучше всех сказал Степашин, который помнил великолепный тандем Стрельцов-Гершкович, и который знает толк в футболе. Ну вот, как-то так, на мой субъективный взгляд...)))
баск
баск
вчера в 23:13
Церемония прошла в Доме Динамо, много интересного народу собралось.
Виктор Гусев приехал, я уж и забыл, что он болельщик динамовского клуба.
Хорошо говорил, душевно.

Некоторые шутили, кто лучше кто хуже..
Туповато пошутил в своём спиче Степашин, поздравив и похвалив Костика за всё, но посоветовав ему больше не бить пенальти))

Молодец оказался Серафимыч, очень поддержал Тюку, спасибо ему, однако
настоятельно попросил не забивать Спартаку..)

Прикольнее всех отметился Кавазашвили.
"Дайте мне усыновить Тюкавина, я свою фамилию давать не буду, но он
настолько талантливый мальчик, что просто невозможно"..)))

Сам же Тюкавин был не особенно весел, гложет конечно парня его затянувшаяся слишком надолго голевая засуха..
Удачи Косте.
Capral
Capral
вчера в 22:57
Анатолий Кандауров.

Пожалуй, я тоже не знаю. Просто, как назло- не из кого выбирать. Измельчал народ... Это, как в песне А.Миронова, из гениального советского фильма "Достояние республики", "Эх, народец, нынче хилый, драться- с этими людьми"!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:53
Я думаю, "Фраер года" подошло бы больше...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:52
Ещё в июле когда Тюкавин спросил у Максименко "Ну что, ушел этот фраер ваш, 7-й номер?"....сразу подумалось....вот ему то и дадут "Джентльмена года"...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:51
Лайк за "Человека в футляре" А.П.Чехова.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:43
Надо же, за что это???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:37
Capral
Перевелись в нашем футболе настоящие Джентльмены. Я, лично, не могу назвать ни одной фамилии в РПЛ, кто отвечал бы моим критериям настоящего джентльмена. А Вы, Виктор Семенович, знаете таких?
Capral
Capral
вчера в 22:30
После истинных ДЖЕНТЛЬМЕНОВ футбола- Кипиани, Гаврилова, Черенкова, Максименкова, неговоря уже про Г.Федотова и К.Бескова, награда Тюкавина выглядит несколько жалко и мелко. Ну какой Тюкавин Джентльмен- в черном костюме и былых кедах, ко всему? Надо было видеть О.И.Романцева на поле, как он себя вёл, как говорил спасибо пацанам подающим мячи. Я даже не припомню, нарушал ли правила Олег Иванович... Можно вспомнить И.Добровольского, галантного, практически летающего по полю футболиста!!! А Тюкавин, какой он джентльмен? Ну конечно, если учесть, что в борьбу не идет, пасётся у штрафной соперника, правила нарушает редко, поэтому и получаем такого джентльмена. Ну разве похож Костя на истинного джентльмена?
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:25, ред.
Его же уже объявили джентльменом года и что, снова что ли?
shur
shur
вчера в 22:23
...как бы чего не вышло...!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:18
Поздравляю! Ещё б забивать начал, расслабился.
Гость
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