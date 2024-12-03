Гендиректор «Пари НН»: «Фразу Ганчаренко просто вырвали из контекста»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал источнику об участии главного тренера команды Виктора Ганчаренко в предстоящем заседании КДК РФС.
Конечно, Ганчаренко будет на заседании КДК. Он подключится по видеосвязи, в этот день будет тренировка. Фразу Ганчаренко просто вырвали из контекста, он не имел в виду ничего угрожающего, не было никаких плохих слов из табуированного лексикона. К сожалению, фразу восприняли как угрозу — но это не так. Ганчаренко говорил это без злобы.
После финального свистка матча 17-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» (4:0) в соцсетях появилось видео из подтрибунного помещения, на котором слышно, как тренер обращается к арбитру Яну Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».