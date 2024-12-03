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Гендиректор «Пари НН»: «Фразу Ганчаренко просто вырвали из контекста»

сегодня, 18:43
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал источнику об участии главного тренера команды Виктора Ганчаренко в предстоящем заседании КДК РФС.

Конечно, Ганчаренко будет на заседании КДК. Он подключится по видеосвязи, в этот день будет тренировка. Фразу Ганчаренко просто вырвали из контекста, он не имел в виду ничего угрожающего, не было никаких плохих слов из табуированного лексикона. К сожалению, фразу восприняли как угрозу — но это не так. Ганчаренко говорил это без злобы.

После финального свистка матча 17-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» (4:0) в соцсетях появилось видео из подтрибунного помещения, на котором слышно, как тренер обращается к арбитру Яну Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 19:28
Мат вырвали из контекста шахматной партии)...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:26
Когда гендир фармацевт ... всё просто вырвали из контекста, скоро пердив...
112910415
112910415
сегодня в 19:08
опять не поняли дружелюбного тренера ! )
rk8ym6xkj6w4
rk8ym6xkj6w4
сегодня в 18:47
За слова отвечать надо
Гость
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