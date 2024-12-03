Гендиректор «Пари НН»: «Фразу Ганчаренко просто вырвали из контекста»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал источнику об участии главного тренера команды в предстоящем заседании КДК РФС .

Конечно, Ганчаренко будет на заседании КДК . Он подключится по видеосвязи, в этот день будет тренировка. Фразу Ганчаренко просто вырвали из контекста, он не имел в виду ничего угрожающего, не было никаких плохих слов из табуированного лексикона. К сожалению, фразу восприняли как угрозу — но это не так. Ганчаренко говорил это без злобы.