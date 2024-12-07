Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Фонсека: «Арбитры не уважают „Милан“»

вчера, 08:33
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека после матча Серии А с «Аталантой» (1:2) раскритиковал работу судей поединка.

Рулевой высказал рефери Федерико Ла Пенне несогласие по поводу решения засчитать первый гол команды из Бергамо, за это специалист получил желтую карточку. Фонсека полагает, что автор гола Шарль де Кетеларе перед взятием ворот толкнул Тео Эрнандеса.

Я, в отличие от других, никогда не комментирую работу рефери. Но сегодня я устал молчать и смотреть на происходящее. В моменте с первым пропущенным мячом был явный фол, без сомнений. Арбитр работал против «Милана». И это касается не только сегодняшней игры.

Признаю, что работа судьи – это тяжелый труд, но я устал видеть то, как против определенных команд принимаются одни и те же решения. В отношении других клубов у них [судей] нет сомнений, но против «Милана» они всегда поступают вот таким образом. Они не уважают «Милан».

Этот фол изменил ход встречи – соперник повел в счете после гола, который необходимо было отменить. Жаль, что я вынужден говорить о судействе, но данная ситуация меня огорчает. Это происходит каждую неделю.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Моуриньо: «У Криштиану есть цели – забить 1000 голов и заработать деньги»
06 декабря
Компани о словах Крооса про Мусиалу: «Разве „Реал“ не зависел от Роналду?»
06 декабря
Анчелотти: «Мы ещё не показали лучшую версию команды»
06 декабря
Гвардиола высказался о будущем Де Брюйне на фоне слухов о возможном уходе
06 декабря
Мареска: «Не думаю, что „Челси“ готов конкурировать за победу в АПЛ»
06 декабря
Моуриньо: «Гвардиола выиграл 6 титулов, а я — три, но я это сделал честно»
06 декабря
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 13:16
Когда у самого ничего не получается, всегда видятся вселенские заговоры и толпы виноватых вокруг.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:06
Фонсека не первый тренер, который обвиняет судей тогда, когда нужно определять и исправлять собственные просчёты. Может арбитр и ошибся в данном случае, но не явно, иначе ВАР подсказал бы... В пользу Милана тоже ошибаются...
ktku2ss3tqgj
ktku2ss3tqgj
вчера в 09:02
Голословные обвинения выглядит как оправдание
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 