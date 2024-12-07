Фонсека: «Арбитры не уважают „Милан“»

Главный тренер «Милана» после матча Серии А с «Аталантой» (1:2) раскритиковал работу судей поединка.

Рулевой высказал рефери несогласие по поводу решения засчитать первый гол команды из Бергамо, за это специалист получил желтую карточку. Фонсека полагает, что автор гола Шарль де Кетеларе перед взятием ворот толкнул Тео Эрнандеса.

Я, в отличие от других, никогда не комментирую работу рефери. Но сегодня я устал молчать и смотреть на происходящее. В моменте с первым пропущенным мячом был явный фол, без сомнений. Арбитр работал против «Милана». И это касается не только сегодняшней игры.

Признаю, что работа судьи – это тяжелый труд, но я устал видеть то, как против определенных команд принимаются одни и те же решения. В отношении других клубов у них [судей] нет сомнений, но против «Милана» они всегда поступают вот таким образом. Они не уважают «Милан».

Этот фол изменил ход встречи – соперник повел в счете после гола, который необходимо было отменить. Жаль, что я вынужден говорить о судействе, но данная ситуация меня огорчает. Это происходит каждую неделю.