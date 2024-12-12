«Спартак» интересовался бывшим спортивным директором «Лейпцига»

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вчера, 20:40

«Спартак» контактировал с немецким спортивным директором системы «Ред Булл» Рувеном Шредером до перехода специалиста из «Лейпцига» в «Зальцбург».

После прихода в систему «РБ» на должность директора по международным связям Шредер был готов обсуждать различные варианты, но отказался от варианта со «Спартаком» и в общем от работы в России.

На тот момент он был в «Лейпциге», но выбрал продолжить работу внутри системы в «РБ» — в «Зальцбурге». 49-летний немец работает в системе «Ред Булл» с апреля 2023 года после перехода из «Шальке».

Восемь месяцев Шредер занимал должность спортивного директора «Лейпцига», а с 1 декабря 2024 года перешёл в систему «Зальцбурга», подписав соглашение до 2028 года.