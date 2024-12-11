МЮ принял решение упразднить должность спортивного директора

В «Манчестер Юнайтед» решили отказаться от поиска нового спортивного директора после ухода Дэна Эшуорта.
Как сообщает источник, руководство «красных дьяволов» приняло решение упразднить должность спортивного директора – прямую замену Эшуорту искать не будут.
Ранее «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе спортивного директора Дэна Эшуорта, который был назначен на эту должность пять месяцев назад.
Вроде спорт дир и не нужен.
Так как если спорт дир будет покупать тех игроков которых он считает нужными и они не заиграют у тренера или не подойдут под модель игры и в тактические схемы, то дело будет ещё более запутанным.
Если сейчас дают полный контроль над трансферами тренеру и он с нужными игроками не может показать нужный результат, то что будет когда на безрыбье будет и рак рыба.
Дело именно в тренере, МЮ набирает физруков и если МЮ не нашёл второго Фергюсона, значит плохо искали.
Не просто взять и назначить кого попало, а найти, проанализировать и назначить.
И проблема именно в том что МЮ не может признать ошибку что назначал физруков. А выглядит так как будто это оправдание для тех тренеров которые тренировали МЮ. Что именно прогнившая система, Глейзеры и скоро Рэтклифф виноваты в этом, а не тренеры. Никто из них не мешал тренерам показать результат в МЮ. Ну если не виноваты тренеры тогда зачем их увольнять или менять.
Вроде спорт дир и не нужен.
Так как если спорт дир будет покупать тех игроков которых он считает нужными и они не заиграют у тренера или не подойдут под модель игры и в тактические схемы, то дело будет ещё более запутанным.
Если сейчас дают полный контроль над трансферами тренеру и он с нужными игроками не может показать нужный результат, то что будет когда на безрыбье будет и рак рыба.
Дело именно в тренере, МЮ набирает физруков и если МЮ не нашёл второго Фергюсона, значит плохо искали.
Не просто взять и назначить кого попало, а найти, проанализировать и назначить.
И проблема именно в том что МЮ не может признать ошибку что назначал физруков. А выглядит так как будто это оправдание для тех тренеров которые тренировали МЮ. Что именно прогнившая система, Глейзеры и скоро Рэтклифф виноваты в этом, а не тренеры. Никто из них не мешал тренерам показать результат в МЮ. Ну если не виноваты тренеры тогда зачем их увольнять или менять.