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МЮ принял решение упразднить должность спортивного директора

сегодня, 10:06

В «Манчестер Юнайтед» решили отказаться от поиска нового спортивного директора после ухода Дэна Эшуорта.

Как сообщает источник, руководство «красных дьяволов» приняло решение упразднить должность спортивного директора – прямую замену Эшуорту искать не будут.

Ранее «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе спортивного директора Дэна Эшуорта, который был назначен на эту должность пять месяцев назад.

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Все комментарии
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 14:22
...ну кто бы спорил, ок!!!!!!!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 10:52, ред.
Этому МЮ непонятно что нужно.
Вроде спорт дир и не нужен.
Так как если спорт дир будет покупать тех игроков которых он считает нужными и они не заиграют у тренера или не подойдут под модель игры и в тактические схемы, то дело будет ещё более запутанным.
Если сейчас дают полный контроль над трансферами тренеру и он с нужными игроками не может показать нужный результат, то что будет когда на безрыбье будет и рак рыба.
Дело именно в тренере, МЮ набирает физруков и если МЮ не нашёл второго Фергюсона, значит плохо искали.
Не просто взять и назначить кого попало, а найти, проанализировать и назначить.
И проблема именно в том что МЮ не может признать ошибку что назначал физруков. А выглядит так как будто это оправдание для тех тренеров которые тренировали МЮ. Что именно прогнившая система, Глейзеры и скоро Рэтклифф виноваты в этом, а не тренеры. Никто из них не мешал тренерам показать результат в МЮ. Ну если не виноваты тренеры тогда зачем их увольнять или менять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:40
Экономия мать порядка))) Рэтклифф сам будет искать игроков... И договариваться с агентами
shur
shur
сегодня в 10:34
...сначала они лишили пенсии сэра Алекса, теперь упразднили должность директора! С такими деньжищями, теперь сборную Мира купят ....! Всё смешалось в доме Облонских, экономные Вы наши....!
Гость
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