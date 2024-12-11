МЮ принял решение упразднить должность спортивного директора

1733900795

сегодня, 10:06

В «Манчестер Юнайтед» решили отказаться от поиска нового спортивного директора после ухода .

Как сообщает источник, руководство «красных дьяволов» приняло решение упразднить должность спортивного директора – прямую замену Эшуорту искать не будут.

Ранее «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе спортивного директора Дэна Эшуорта, который был назначен на эту должность пять месяцев назад.