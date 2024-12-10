«Арсенал» может пригласить Дэна Эшуорта на пост спортивного директора

Дэн Эшуорт, который ранее покинул пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед», может занять аналогичную должность в «Арсенале».
Сообщается, что ранее специалист работал с управляющим директором «канониров» Ричардом Гарликом в «Вест Бромвиче».
До этого спортивным директором лондонцев был Эду. Нового специалиста выберет исполнительная группа, в составе которой будут Гарлик, главный тренер Микель Артета, член совета директоров Тим Льюис и сопредседатель Джош Кронке.
Дэн отлично знает свое дело и считается одним из лучших не только в британии, но и во всей европе!!! Он был одним из "создателей" проекта в Брайтоне, когда те только поднялись в АПЛ, там он был техническим директором и думаю многин видят какой механизм наладил Эшворт. Далее он ушел работать в Ньюкасл, у которого появились огромные деньги, но тратить их было очень сложно, т.к после прежних владельцев были огромные проблемы с ФФП!!! Но даже в таких условиях Дэн смог сколотить хорошую банду, подписав для Хау Исака, Гордона, Ботмана, Тонали, Поупа, Барнса, Холла и Ливроменте!!! Даже в разрушенном МЮ он умудрился подписать талантливого Йоро(у которого все мысли были только о Реале) и подписал трех игроков которых конкретно хотел видеть ЭТХ, и всё это за несколько месяцев работы! Думаю он отлично бы вписался в нашу структуру
Дэн отлично знает свое дело и считается одним из лучших не только в британии, но и во всей европе!!! Он был одним из "создателей" проекта в Брайтоне, когда те только поднялись в АПЛ, там он был техническим директором и думаю многин видят какой механизм наладил Эшворт. Далее он ушел работать в Ньюкасл, у которого появились огромные деньги, но тратить их было очень сложно, т.к после прежних владельцев были огромные проблемы с ФФП!!! Но даже в таких условиях Дэн смог сколотить хорошую банду, подписав для Хау Исака, Гордона, Ботмана, Тонали, Поупа, Барнса, Холла и Ливроменте!!! Даже в разрушенном МЮ он умудрился подписать талантливого Йоро(у которого все мысли были только о Реале) и подписал трех игроков которых конкретно хотел видеть ЭТХ, и всё это за несколько месяцев работы! Думаю он отлично бы вписался в нашу структуру