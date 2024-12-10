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«Арсенал» может пригласить Дэна Эшуорта на пост спортивного директора

вчера, 18:45

Дэн Эшуорт, который ранее покинул пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед», может занять аналогичную должность в «Арсенале».

Сообщается, что ранее специалист работал с управляющим директором «канониров» Ричардом Гарликом в «Вест Бромвиче».

До этого спортивным директором лондонцев был Эду. Нового специалиста выберет исполнительная группа, в составе которой будут Гарлик, главный тренер Микель Артета, член совета директоров Тим Льюис и сопредседатель Джош Кронке.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:09
А если серьезно, то скорее всего был конфликт интересов....если верить слухам, то летом Дэн хотел пристроить в МЮ Саутгейта, но в итоге на совещании пришли к выводу довериться ЭТХ и даже трансферы были сделаны под него, но увы, тот окончательно поплыл....
A.S.A
A.S.A ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:05
Да это вообще чистая случайность, там просто Джими Рэтклиффа не так поняли....)
Van Vanovich
Van Vanovich ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:29
Дружище, Как думаешь в чем причина увольнения из МЮ? Твоя версия?
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:28
По нашему Гарик))
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:28
Как по мне шикарный вариант еще и на халяву, так сказать "МЮ угощает"))
Дэн отлично знает свое дело и считается одним из лучших не только в британии, но и во всей европе!!! Он был одним из "создателей" проекта в Брайтоне, когда те только поднялись в АПЛ, там он был техническим директором и думаю многин видят какой механизм наладил Эшворт. Далее он ушел работать в Ньюкасл, у которого появились огромные деньги, но тратить их было очень сложно, т.к после прежних владельцев были огромные проблемы с ФФП!!! Но даже в таких условиях Дэн смог сколотить хорошую банду, подписав для Хау Исака, Гордона, Ботмана, Тонали, Поупа, Барнса, Холла и Ливроменте!!! Даже в разрушенном МЮ он умудрился подписать талантливого Йоро(у которого все мысли были только о Реале) и подписал трех игроков которых конкретно хотел видеть ЭТХ, и всё это за несколько месяцев работы! Думаю он отлично бы вписался в нашу структуру
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:27
Гарлик лондонский))
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:11
Возможно - "погоняло"...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:05
Гарлик? Это имя или фамилия?)
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