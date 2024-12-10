«Арсенал» может пригласить Дэна Эшуорта на пост спортивного директора

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вчера, 18:45

, который ранее покинул пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед», может занять аналогичную должность в «Арсенале».

Сообщается, что ранее специалист работал с управляющим директором «канониров» Ричардом Гарликом в «Вест Бромвиче».

До этого спортивным директором лондонцев был Эду. Нового специалиста выберет исполнительная группа, в составе которой будут Гарлик, главный тренер Микель Артета, член совета директоров Тим Льюис и сопредседатель Джош Кронке.