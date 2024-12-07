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Форвард «Вест Хэма» Антонио находится в сознании

вчера, 21:42

«Вест Хэм» сообщил о состоянии здоровья попавшего в ДТП Майкла Антонио.

«Вест Хэм» может подтвердить, что Майкл Антонио находится в стабильном состоянии после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня днем ​​в Эссексе. Майкл находится в сознании, общается и в настоящее время находится под пристальным наблюдением в больнице центрального Лондона. В это трудное время мы убедительно просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи. Клуб не будет давать дальнейших комментариев сегодня вечером, но опубликует дополнительную информацию в надлежащее время.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 21:48
Дай Бог, чтобы всё обошлось без проблем.
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