Игрок «Вест Хэма» Антонио попал в серьёзное ДТП

Нападающий «Вест Хэм» попал в дорожно-транспортное происшествие. Футболист был за рулём своего автомобиля Ferrari.

«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что нападающий Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Все сотрудники Клуба мысленно и в молитвах сейчас с Майклом, его семьей и друзьями. Клуб опубликует обновленную информацию в надлежащее время.