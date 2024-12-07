Игрок «Вест Хэма» Антонио попал в серьёзное ДТП

Нападающий «Вест Хэм» Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Футболист был за рулём своего автомобиля Ferrari.
«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что нападающий Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Все сотрудники Клуба мысленно и в молитвах сейчас с Майклом, его семьей и друзьями. Клуб опубликует обновленную информацию в надлежащее время.
Ух только щас фото увидел....до этого не загружалось. Машина просто в смятку, кошмар ((
Ух только щас фото увидел....до этого не загружалось. Машина просто в смятку, кошмар ((