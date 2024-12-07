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Игрок «Вест Хэма» Антонио попал в серьёзное ДТП

вчера, 20:25

Нападающий «Вест Хэм» Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Футболист был за рулём своего автомобиля Ferrari.

«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что нападающий Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Все сотрудники Клуба мысленно и в молитвах сейчас с Майклом, его семьей и друзьями. Клуб опубликует обновленную информацию в надлежащее время.

Игрок «Вест Хэма» Антонио попал в серьёзное ДТП

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:49
Здоровья!🤲🏼
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:41
Ужас!!! А мысль о том, что в Англии правостороннее движение заставляет ужаснуться еще сильнее....надеюсь Антонио будет жив, но такая авария скорее поставит точку в его карьере, тем более ему уже 34 года...🙏🙏🙏
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:29, ред.
Неужели настолько серьезно все? Здоровья Антошке!
Ух только щас фото увидел....до этого не загружалось. Машина просто в смятку, кошмар ((
Гость
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