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Шторм угрожает проведению дерби «Эвертона» и «Ливерпуля»

сегодня, 00:10
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль15:30 Не начался

Проведению матча «Эвертона» и «Ливерпуля» угрожает шторм. Игра должна пройти завтра на «Гудисон Парк» в 15:30 по московскому времени.

Сегодня метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу.

«Ливерпуль» и «Эвертон» ​​выпустили в преддверии матча одинаковое заявление.

Болельщикам, которые посетят субботнее дерби на стадионе «Гудисон Парк», рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и внимательно следить за предупреждениями метеорологической службы о погоде. Метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильном ветре в Мерсисайде с часа ночи в субботу, вероятны сильные порывы ветра. Ожидается, что это предупреждение останется в силе до 6 утра в воскресенье. Учитывая предупреждение о погоде, болельщикам рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и проявлять особую осторожность. Болельщикам также рекомендуется внимательно следить за рекомендациями о передвижении и погоде в их районе, чтобы помочь спланировать поездку на субботний матч Премьер-лиги.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:22
Эх лучше было бы увидеть "шторм" на футбольном поле в хорошем понимании этого слова...)
Гость
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