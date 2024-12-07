Шторм угрожает проведению дерби «Эвертона» и «Ливерпуля»

Проведению матча «Эвертона» и «Ливерпуля» угрожает шторм. Игра должна пройти завтра на «Гудисон Парк» в 15:30 по московскому времени.

Сегодня метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу.

«Ливерпуль» и «Эвертон» ​​выпустили в преддверии матча одинаковое заявление.

Болельщикам, которые посетят субботнее дерби на стадионе «Гудисон Парк», рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и внимательно следить за предупреждениями метеорологической службы о погоде. Метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильном ветре в Мерсисайде с часа ночи в субботу, вероятны сильные порывы ветра. Ожидается, что это предупреждение останется в силе до 6 утра в воскресенье. Учитывая предупреждение о погоде, болельщикам рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и проявлять особую осторожность. Болельщикам также рекомендуется внимательно следить за рекомендациями о передвижении и погоде в их районе, чтобы помочь спланировать поездку на субботний матч Премьер-лиги.