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Адриано сыграл в своём прощальном матче на стадионе «Маракана»

вчера, 23:30

Бывший игрок «Интера» Адриано провёл прощальный матч на стадионе «Маракана».

Играли команды «Легенды „Фламенго“» и «Друзья Италии» (4:3), Адриано отыграл за каждую из них по тайму и забил по голу за оба коллектива.

После 30 минут игры на экране арены показали видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором ныне покойный отец футболиста говорит слова поддержки в адрес сына.

На поле также вышел сын Адриано — Адрианиньо. В поединке приняли участие Ромарио, Дида и Зе Роберто.

Адриано сыграл в своём прощальном матче на стадионе «Маракана»

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:01
Протрезвел что ли?
Когда-то был хорош, но не справился с горем..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:47
Я думал, что он давно завершил
протон
протон
вчера в 23:43
Адриано был классный нападающий с очень сильным ударом, причем казалось что он может лупануть со всей дуры даже просто с места, но из-за всех этих грустных ситуаций и историй связанные с его жизнью и практически разрушенной карьерой из него порой СЛИШКОМ сильного игрока делают, он выше среднего, но в нем не было качеств СУПЕР ЗВЕЗДЫ аля Роналдо, Роналдиньо, Роналду, Месси и т.д.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:34
Всё когда-то заканчивается успехов ему
Гость
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