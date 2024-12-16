Адриано сыграл в своём прощальном матче на стадионе «Маракана»

Бывший игрок «Интера» Адриано провёл прощальный матч на стадионе «Маракана».
Играли команды «Легенды „Фламенго“» и «Друзья Италии» (4:3), Адриано отыграл за каждую из них по тайму и забил по голу за оба коллектива.
После 30 минут игры на экране арены показали видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором ныне покойный отец футболиста говорит слова поддержки в адрес сына.
На поле также вышел сын Адриано — Адрианиньо. В поединке приняли участие Ромарио, Дида и Зе Роберто.
Когда-то был хорош, но не справился с горем..
Когда-то был хорош, но не справился с горем..