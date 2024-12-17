Анчелотти стал лучшим тренером 2024 года по версии ФИФА

Наставник «Реала» Карло Анчелотти получил приз лучшему тренеру 2024 года The Best от ФИФА.
Ранее другой представитель «сливочных» получил престижную награду.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти получил приз лучшему тренеру 2024 года The Best от ФИФА.
Ранее другой представитель «сливочных» получил престижную награду.
Но с другой стороны, у Карла Великого немало и слабых сторон. Достаточно вспомнить 1-й тайм с Дортмундом, в финале ЛЧ, где еще до перерыва, Реал мог закончить игру, или взять, недавний разгром от Барселоны, где Анчи, фактически один и проиграл матч. Однако, как бы то ни было, но Анчелотти- Величайший тренер, и это заслуженно!!! Пожелаю ему, еще долгих тренерских, счастливых лет- он этого достоин!!!!!!!
Но с другой стороны, у Карла Великого немало и слабых сторон. Достаточно вспомнить 1-й тайм с Дортмундом, в финале ЛЧ, где еще до перерыва, Реал мог закончить игру, или взять, недавний разгром от Барселоны, где Анчи, фактически один и проиграл матч. Однако, как бы то ни было, но Анчелотти- Величайший тренер, и это заслуженно!!! Пожелаю ему, еще долгих тренерских, счастливых лет- он этого достоин!!!!!!!
в любой игре и непонятен результат!
мы сразу все бросаем взгляд на брови,
одна приподнялась и значит нет пути назад!
...Я свой бокал за Анчелотти поднимаю!
Хочу от всей души ему сегодня пожелать!
Вести нас всех к победам знатным!
Здоровья, исполнителем достойных!
В беде и в радости за Клуб переживать!
... Хала Мадрид!!!
в любой игре и непонятен результат!
мы сразу все бросаем взгляд на брови,
одна приподнялась и значит нет пути назад!
...Я свой бокал за Анчелотти поднимаю!
Хочу от всей души ему сегодня пожелать!
Вести нас всех к победам знатным!
Здоровья, исполнителем достойных!
В беде и в радости за Клуб переживать!
... Хала Мадрид!!!