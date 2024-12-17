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Анчелотти стал лучшим тренером 2024 года по версии ФИФА

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 23:51
От этого выбора ощущение какое-то двоякое...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 23:00
В 2024 году я считаю лучшим "сбитого летчика". Скажете почему тренер, который ничего не взял? Ну, он сделал намного больше, чем тот же Анчи: вывел АВ в зону ЛЧ с составом на порядок слабее (на бумаге) сливочных.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:53
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:37
...Минхерц, gute Gesundheit !!! ....так экспромт,от души!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:24
Сам сочинил? Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
сегодня в 22:21
...как только появились тучи над Реалом,
в любой игре и непонятен результат!
мы сразу все бросаем взгляд на брови,
одна приподнялась и значит нет пути назад!

...Я свой бокал за Анчелотти поднимаю!
Хочу от всей души ему сегодня пожелать!
Вести нас всех к победам знатным!
Здоровья, исполнителем достойных!
В беде и в радости за Клуб переживать!
... Хала Мадрид!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:07
и пришел день торжества Реала))
Capral
Capral
сегодня в 22:07
Похоже, решили немного задобрить представителей Реала, Вини, теперь Анчи.))) Но с другой стороны, а кто лучше был в этом уходящем году? Да никто, пожалуй. Анчи выиграл, почти всё- и Примеру, и ЛЧ, и СК, возможно, и МКК... Я, даже признаться, не вижу у него реальных конкурентов в этом сезоне. Алонсо? Нет, мелковат и уровень несоизмеримо ниже во всех смыслах. Гвард- в очевидном ауте и прострации. Тренер Аталанты? Интересный наставник, но уровень, всё таки не Анчелотти.

Но с другой стороны, у Карла Великого немало и слабых сторон. Достаточно вспомнить 1-й тайм с Дортмундом, в финале ЛЧ, где еще до перерыва, Реал мог закончить игру, или взять, недавний разгром от Барселоны, где Анчи, фактически один и проиграл матч. Однако, как бы то ни было, но Анчелотти- Величайший тренер, и это заслуженно!!! Пожелаю ему, еще долгих тренерских, счастливых лет- он этого достоин!!!!!!!
Гость
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