Старший тренер молодёжки «Зенита» будет работать во второй команде клуба

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв в интервью источнику сообщил о переходе во вторую команду клуба из Санкт-Петербурга.
В следующем году я буду тренером «Зенита-2». Мы уже потихоньку тренируемся, так как сезон у них окончен.
Это новый вызов, это профессиональный футбол и другая история, относительно молодёжного футбола. Проверю себя в других условиях. Наверное, это будет уровень выше, чем молодёжное первенство. Получится проверка, после которой смогу понять, способен ли я двигаться куда-то дальше или нет. Не волнительно, а интересно.
Специалист возглавляет молодёжку «сине-бело-голубых» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне Молодёжной футбольной лиги команда стала серебряным призёром турнира.
«Зенит-2» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. В минувшей кампании команда заняла 6-е место в Группе 2, набрав 51 очко.