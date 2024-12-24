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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2025

Старший тренер молодёжки «Зенита» будет работать во второй команде клуба

сегодня, 11:43

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв в интервью источнику сообщил о переходе во вторую команду клуба из Санкт-Петербурга.

В следующем году я буду тренером «Зенита-2». Мы уже потихоньку тренируемся, так как сезон у них окончен.

Это новый вызов, это профессиональный футбол и другая история, относительно молодёжного футбола. Проверю себя в других условиях. Наверное, это будет уровень выше, чем молодёжное первенство. Получится проверка, после которой смогу понять, способен ли я двигаться куда-то дальше или нет. Не волнительно, а интересно.

Специалист возглавляет молодёжку «сине-бело-голубых» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне Молодёжной футбольной лиги команда стала серебряным призёром турнира.

«Зенит-2» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. В минувшей кампании команда заняла 6-е место в Группе 2, набрав 51 очко.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:02
Хороший результат, вот тренер растет!
qu7w2ya8ngdp
qu7w2ya8ngdp ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:51, ред.
А ещё и дисциплины и порядка! Как видно, зачастую, включая телепатическую связь между собой, "аналитики" даже варианты счетов между собой распределяют строго в алфавитной последовательности! Это вам не хухры-мухры!
Гость
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