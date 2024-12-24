Старший тренер молодёжки «Зенита» будет работать во второй команде клуба

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» в интервью источнику сообщил о переходе во вторую команду клуба из Санкт-Петербурга.

В следующем году я буду тренером «Зенита-2». Мы уже потихоньку тренируемся, так как сезон у них окончен.

Это новый вызов, это профессиональный футбол и другая история, относительно молодёжного футбола. Проверю себя в других условиях. Наверное, это будет уровень выше, чем молодёжное первенство. Получится проверка, после которой смогу понять, способен ли я двигаться куда-то дальше или нет. Не волнительно, а интересно.