Семшов — советник губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов назначен на пост советника губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по физкультуре и спорту.
Ранее Семшов работал в качестве тренера в тульском «Арсенале», «Химках» и других клубах.
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов назначен на пост советника губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по физкультуре и спорту.
Ранее Семшов работал в качестве тренера в тульском «Арсенале», «Химках» и других клубах.
известие....Да, да, сам Семшов, из Москвы с оказией!!!
известие....Да, да, сам Семшов, из Москвы с оказией!!!