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Семшов — советник губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту

сегодня, 19:57

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов назначен на пост советника губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по физкультуре и спорту.

Ранее Семшов работал в качестве тренера в тульском «Арсенале», «Химках» и других клубах.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 21:40
Нужно было еще найти такую должность.... интересно какое денежное довольствие.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:02
Советник? Разве это должность?
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
сегодня в 20:40
И Семшов пристроился.
shur
shur
сегодня в 20:37
"Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное
известие....Да, да, сам Семшов, из Москвы с оказией!!!
b5vzcwkpv5z9
b5vzcwkpv5z9
сегодня в 20:22
А что там есть спорт?
Гость
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