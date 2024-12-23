Семшов — советник губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту

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сегодня, 19:57

Экс-игрок сборной России назначен на пост советника губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по физкультуре и спорту.

Ранее Семшов работал в качестве тренера в тульском «Арсенале», «Химках» и других клубах.