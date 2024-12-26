ЦСКА покидает спортивный директор

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян покидает клуб. Функционер работал в стане «армейцев» с 2012 года. На протяжении двух последних лет Мовсесьян занимал должность спортивного директора.
Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал 16-летнего нападающего Роланда Шивеоби.
Удачи Бабаеву.
Удачи Бабаеву.
Даже до наложения санкций на ЦСКА работа на трансферном рынке, за которую отвечал Мовсесьян, была ужасна: Абель, Ндиайе, Нишимура, Гогуа, Шкурин, Гайч, Фукс..
Хотя не поверю, пока не увижу фото Бабаева на фоне уходящего Мовсесьяна
Даже до наложения санкций на ЦСКА работа на трансферном рынке, за которую отвечал Мовсесьян, была ужасна: Абель, Ндиайе, Нишимура, Гогуа, Шкурин, Гайч, Фукс..
Хотя не поверю, пока не увижу фото Бабаева на фоне уходящего Мовсесьяна