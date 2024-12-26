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ЦСКА покидает спортивный директор

сегодня, 12:11

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян покидает клуб. Функционер работал в стане «армейцев» с 2012 года. На протяжении двух последних лет Мовсесьян занимал должность спортивного директора.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал 16-летнего нападающего Роланда Шивеоби.

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ЦСКА
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:07
Свято место пустым не бывает Возьмут другого.))).
Удачи Бабаеву.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:50
Вот и ладненько. Две хорошие новости за раз ☝️😉
Вещий
Вещий
сегодня в 12:48
Нужно теперь найти грамотного специалиста на эту должность.... удачи коняшкам в этом деле.
протон
протон
сегодня в 12:41
Наверное это то, чего уже долгие годы хотели болельщики ЦСКА.
Даже до наложения санкций на ЦСКА работа на трансферном рынке, за которую отвечал Мовсесьян, была ужасна: Абель, Ндиайе, Нишимура, Гогуа, Шкурин, Гайч, Фукс..
Хотя не поверю, пока не увижу фото Бабаева на фоне уходящего Мовсесьяна
Брулин
Брулин
сегодня в 12:27
В Зенит пусть переходит. Там разрушать надо!
Гость
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