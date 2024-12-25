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Карлос Корберан — новый главный тренер «Валенсии»

сегодня, 08:21

Карлос Корберан стал новым главным тренером «Валенсии». Специалист ранее работал в «Вест Бромвиче».

Испанский коллектив идет на 19-м месте в Ла Лиге.

Карлос Корберан — новый главный тренер «Валенсии»

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Все комментарии
avemodin
avemodin
сегодня в 09:08
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:02
А на того ли тренера поставила ставку Валенсия.... но как говорится им виднее.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 08:54
Жаль Валенсию, что оказалась в таком тяжёлом положении!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:48
Бедная Валенсия. Новый тренер мало известный специалист. Даже не знаю что будет с Валенсией)))
Гость
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