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Фердинанд о Ямале: «Даже у Месси тогда не было такого влияния на игру»

вчера, 13:52

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд восхищён игрой Ламина Ямаля.

Я люблю этого игрока. Я собираюсь сфотографироваться с ним и обнять его. Я никогда не видел, чтобы какой-либо игрок, делал то, что делает он, в его возрасте, и мы больше никогда такого не увидим. В таком возрасте даже у Месси не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:27
Ну конечно помню и не только его. Всех их видел в Киеве, с некоторыми общался уже после завершения карьеры...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:25
А что- вполне, еще бы и осталось!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:01
Думаю ему Олега Кузнецов хватило из Д(К). Помните этого кучерявого?
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:56
Моё Почтение!!!
Вот и я, тоже, так подумал. Он слабоват физически, и даже его техники может не хватить при очень плотной опеке... К нему надо было приставить московского динамовца С.Никулина, вот, тогда он узнал бы, что значит персоналочка))). Но в Примере, как я заметил, никто особо жестко не играет, вот и бегает парень в своё удовольствие.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:13
Как всегда, Маэстро- точно, со вкусом и без лишней суеты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Трезвый и очень прозорливый взгляд в будущее, подкрепленные, как обычно бессмертной советской Классикой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:56
Верно подмечено дружище👍...так и будет...раскусят его защитники и будут прессовать)...

sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:55
Приветствую! Ямаль хорош, но не думаю что он мог также себя проявить при персональной опеке. Хотя сейчас не играют думаю персонально, так как научились играть против таких команд.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:33
Не стоит Ямаля сравнивать с Месси....
Capral
Capral
вчера в 14:15, ред.
Ну всё, началось. Возможно, у Месси и не было такого влияния на игру, но если не ошибаюсь, и состав, тогда в Барсе был посильнее нынешнего, что тоже нельзя забывать. Скоро дойдет до того, что и с Пеле сравнят- типа, он тоже в 18 лет играл в сборной и тд. Хорошо бы посмотреть, как Ямаль проявит себя в играх с прессингующими и жесткими командами... И очень жаль, что сейчас не играют персонально. Мне показалось, что физически, Ямаль не очень крепкий. В одном из матчей, соперник сыграл против него жестко, но в рамках правил- плечом в плечо, после чего, Ямаль рухнул на газон. Невозможно конечно отрицать его незаурядную технику и видение поля, но он еще слишком молод, чтобы уже сейчас, давать такие громкие характеристики и сравнения. Ну и не следует забывать про возможные травмы, после которых, далеко не все футболисты выходят на прежний уровень... Мне нравится этот парнишка, но, от стольких преждевременных оваций, думаю следует воздержаться.

Но одно, точно радует: с появлением Ямаля, меньше стало разговоров о Месси, а если и вспоминают, то только в качестве сравнения...)))
allemz
allemz
вчера в 14:12
У Фердинанда проблемы с головой
Futurista
Futurista
вчера в 14:05
Когда Месси был в таком возрасте в Барсе было кому влиять на игру)...сегодня увы)...
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