Фердинанд о Ямале: «Даже у Месси тогда не было такого влияния на игру»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд восхищён игрой Ламина Ямаля.
Я люблю этого игрока. Я собираюсь сфотографироваться с ним и обнять его. Я никогда не видел, чтобы какой-либо игрок, делал то, что делает он, в его возрасте, и мы больше никогда такого не увидим. В таком возрасте даже у Месси не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока.
Но одно, точно радует: с появлением Ямаля, меньше стало разговоров о Месси, а если и вспоминают, то только в качестве сравнения...)))
Но одно, точно радует: с появлением Ямаля, меньше стало разговоров о Месси, а если и вспоминают, то только в качестве сравнения...)))
Вот и я, тоже, так подумал. Он слабоват физически, и даже его техники может не хватить при очень плотной опеке... К нему надо было приставить московского динамовца С.Никулина, вот, тогда он узнал бы, что значит персоналочка))). Но в Примере, как я заметил, никто особо жестко не играет, вот и бегает парень в своё удовольствие.
Вот и я, тоже, так подумал. Он слабоват физически, и даже его техники может не хватить при очень плотной опеке... К нему надо было приставить московского динамовца С.Никулина, вот, тогда он узнал бы, что значит персоналочка))). Но в Примере, как я заметил, никто особо жестко не играет, вот и бегает парень в своё удовольствие.