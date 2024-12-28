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Роналду: «Винисиус заслужил „Золотой мяч“. По-моему, было несправедливо»

сегодня, 00:09

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на ежегодной церемонии вручения футбольных наград Globe Soccer Awards поделился мнением о том, кому должен был достаться «Золотой мяч» в этом году.

На мой взгляд, он [Винисиус] заслужил «Золотой мяч». По-моему, это было несправедливо. Я говорю это здесь перед всеми. Они дали его Родри, он тоже заслужил его, но они должны были вручить его Винисиусу, потому что он выиграл Лигу чемпионов и забил в финале.

Вы знаете эти гала-концерты, они всегда делают одно и то же. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards — они честные.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:31
Криш де-факто прав..., но Вини сам себе в карман на*рал.
Ежли перестанет бразил строить из себя обезьяну и потенциальную жертву Ку-клукс-клан..., может чё и получится с мячиком золотым.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:36
На месте Родри, я бы плюнул Кришу в целовальник при встрече - это точно будет справедливо! Не важно, что ты там себе считаешь, есть банальный этикет и трудовая этика перед коллегами, а выступать с подобным заявлением будешь у себя дома перед тараканами(это не про его семью, если что)! Одним словом - свинья!
Capral
Capral
сегодня в 00:32
Рон прав, абсолютно.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:23
Авейру глуп и мстителен до безобразия.. Впрочем, это его нормальное состояние... Месси, Месси!!.. ПФф.. 🤭🤣☝️
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:10
Очень трудно здесь не согласиться с Роналду.
Гость
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