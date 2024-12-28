Роналду: «Винисиус заслужил „Золотой мяч“. По-моему, было несправедливо»

Нападающий «Аль-Насра» на ежегодной церемонии вручения футбольных наград Globe Soccer Awards поделился мнением о том, кому должен был достаться «Золотой мяч» в этом году.

На мой взгляд, он [Винисиус] заслужил «Золотой мяч». По-моему, это было несправедливо. Я говорю это здесь перед всеми. Они дали его Родри, он тоже заслужил его, но они должны были вручить его Винисиусу, потому что он выиграл Лигу чемпионов и забил в финале.

Вы знаете эти гала-концерты, они всегда делают одно и то же. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards — они честные.