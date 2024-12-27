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Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1

сегодня, 21:15

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил высшую лигу чемпионата Саудовской Аравии и французскую Лигу 1:

Саудовская лига, конечно, лучше, чем Лига 1. Во Франции есть только ПСЖ. С остальными покончено. Попробуйте пробежать спринт в 38, 39, 40-градусную температуру и увидите.

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Все комментарии
Горожане
Горожане
сегодня в 22:34
Французский чемпион самый весёлый.
yfchr86b9neb
yfchr86b9neb
сегодня в 22:32
Ну Роналду виднее, ему сеть с чем сравнивать
shur
shur
сегодня в 22:32, ред.
...по сути сборная Франции одна из сильнейших в Европе! А чемпионат настолько предсказуем, что спроси любого кто в 2030 году
станет чемпионом,дитя малое прошепелявит "Пэ сэ жэ"...!!! Все лучшие,сильнейшие игроки французы играют во всех чемпах Европы, только не в самой Франции! Все европейские первенства
на порядок выше этой парижской нуднятины!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 22:29
Это надо же так глупить! Причем тут температура? По его логике, любой чемпионат в Африке круче Европы, ведь там жарче. Англия, как самая северная топ-лига, так вообще дно.

Во Франции есть только ПСЖ? Какой недавний французский клуб обыграл Мадрид? Точно не ПСЖ.
shlomo
shlomo
сегодня в 22:12
Думаю что Франция будет категорически против такого высказывания....
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 21:52
Попробуйте простоять в штрафной весь матч в 40 лет- это вам не хухры-мухры.. 🤭🤣
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:50
Зря Роналду поднял эту тему - не стоило так высказываться о европейском футболе в лице Лиги 1. Европа не самый благородный субъект, она способна начать мстить Криштиану за его слова.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:32
Это просто Рон себя успокаивает и тешит своё самолюбие
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