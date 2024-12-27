Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1

Нападающий «Аль-Насра» сравнил высшую лигу чемпионата Саудовской Аравии и французскую Лигу 1:

Саудовская лига, конечно, лучше, чем Лига 1. Во Франции есть только ПСЖ . С остальными покончено. Попробуйте пробежать спринт в 38, 39, 40-градусную температуру и увидите.