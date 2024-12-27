Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил высшую лигу чемпионата Саудовской Аравии и французскую Лигу 1:
Саудовская лига, конечно, лучше, чем Лига 1. Во Франции есть только ПСЖ. С остальными покончено. Попробуйте пробежать спринт в 38, 39, 40-градусную температуру и увидите.
станет чемпионом,дитя малое прошепелявит "Пэ сэ жэ"...!!! Все лучшие,сильнейшие игроки французы играют во всех чемпах Европы, только не в самой Франции! Все европейские первенства
на порядок выше этой парижской нуднятины!
станет чемпионом,дитя малое прошепелявит "Пэ сэ жэ"...!!! Все лучшие,сильнейшие игроки французы играют во всех чемпах Европы, только не в самой Франции! Все европейские первенства
на порядок выше этой парижской нуднятины!
Во Франции есть только ПСЖ? Какой недавний французский клуб обыграл Мадрид? Точно не ПСЖ.
Во Франции есть только ПСЖ? Какой недавний французский клуб обыграл Мадрид? Точно не ПСЖ.