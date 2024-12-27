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Роналду: «Я никогда не буду тренером. Может быть, владельцем клуба»

сегодня, 21:59

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на церемонии Globe Soccer Awards ответил на вопрос о возможности стать тренером.

Я не тренер. Я никогда не буду тренером. Президентом клуба? Нет. Может быть, владельцем клуба. Посмотрю. Это будет зависеть от момента, от подходящих возможностей. Есть ли у меня на примете кто-нибудь? Пока нет.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 23:41
Слишком тупой для тренера, португалец это понимает и не выеживается
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:05, ред.
Неплохая телега)...Brabus G63 AMG...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:43
Правильно,не надо лезть ,где не понимаешь.
drug01
drug01
сегодня в 22:23
Время покажет! Но он всегда будет в центре внимания
shur
shur
сегодня в 22:19
...мнение,достойное уважения! Всю футбольную карьеру упорно
провёл в тренировках,усовершенствуя свою технику,выносливость, телосложение! Рон-спортсмен,чётко выполняющий наработки тренеров,которые им руководили. Отсюда и желание просто вкладывать ресурсы в благополучие своего будущего детища!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 22:09
Интересно какой клуб купит....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:07
Где-то в мире одному Пепу сейчас не хватает такого эго, как у Роналду. Может, не стоит зарекаться?
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