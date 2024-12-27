Роналду: «Я никогда не буду тренером. Может быть, владельцем клуба»

Нападающий «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards ответил на вопрос о возможности стать тренером.

Я не тренер. Я никогда не буду тренером. Президентом клуба? Нет. Может быть, владельцем клуба. Посмотрю. Это будет зависеть от момента, от подходящих возможностей. Есть ли у меня на примете кто-нибудь? Пока нет.