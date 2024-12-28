Роналду: «Хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной»

В составе сборной Португалии форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду становился победителем Евро-2019 и Лиги наций-2018/19.
Через месяц мне исполнится 40, и можете быть уверены: я не остановлюсь. Почему? Потому что я хочу выигрывать трофеи, становиться чемпионом и забивать голы. Я все еще хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной. Спасибо всем огромное за вашу поддержку.
Пора остановиться...., пока футбольными действиями не стал руководить дедушка Паркинсон.....)
Пора остановиться...., пока футбольными действиями не стал руководить дедушка Паркинсон.....)
-Пепе) можно и до полтийника поиграть!!!
-Пепе) можно и до полтийника поиграть!!!