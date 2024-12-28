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Роналду: «Хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной»

вчера, 09:06

В составе сборной Португалии форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду становился победителем Евро-2019 и Лиги наций-2018/19.

Через месяц мне исполнится 40, и можете быть уверены: я не остановлюсь. Почему? Потому что я хочу выигрывать трофеи, становиться чемпионом и забивать голы. Я все еще хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной. Спасибо всем огромное за вашу поддержку.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:39
Пепе же всю жизнь был защитником и ни в кого не трансформировался, да и до "полтийника" много не дотянул.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 11:37
Видать, с Насром желания выиграть хоть что-нибудь у "невесты с Востока" уже нет.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:16
Вот же прилипала...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:13
Надо признать - в последнее время зачастую команда играет с Роналду как бы без игрока...
Пора остановиться...., пока футбольными действиями не стал руководить дедушка Паркинсон.....)
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:22, ред.
...а если постепенно трансформироваться в защитника(как Феррейра
-Пепе) можно и до полтийника поиграть!!!
agjcn3b6sjk7
agjcn3b6sjk7
вчера в 09:59
Интересно как долго он еще протянет на высоком уровне.
drug01
drug01
вчера в 09:55
У него не кончаются желания, это хорошо!!!
h7r3dge9cvkv
h7r3dge9cvkv
вчера в 09:53
Криш молодец,желание бороться за трофеи всегда приветствуется
42u5adbpbupw
42u5adbpbupw
вчера в 09:51
Да угомонись ты уже и не мешай своей сборной нормально играть!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:16
Если не забивать в плей-офф и общаться с бабочками в финалах, то это будет сделать трудно 🧐
протон
протон
вчера в 09:14
Характер просто мощнейщий. Чемпион по своей натуре
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:09
Хорошее желание,осталось выполнить !
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