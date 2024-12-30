Рахимов подвёл итоги года для «Рубина»

Главный тренер «Рубина» подвёл итоги года.

Нужно отдать должное руководству и президенту клуба, которые курируют команду и помогают, стараются все вопросы быстро решать. Команда это видит. Это сочетание и эта помощь команде дала положительные результаты. Ответ команды такой же: она бьётся, на поле нет равнодушных. Внутри коллектива очень хорошая атмосфера. Очень хотелось бы всё это сохранить.

Перед отпуском мы обо всём поговорили, самый большой подарок для футболистов — обязательно на 30 и 31 число выполнить тренировочную работу. 1 января они могут отдохнуть, а всё, что набрали, 2 января должны убрать.