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Рахимов подвёл итоги года для «Рубина»

вчера, 15:05

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги года.

Нужно отдать должное руководству и президенту клуба, которые курируют команду и помогают, стараются все вопросы быстро решать. Команда это видит. Это сочетание и эта помощь команде дала положительные результаты. Ответ команды такой же: она бьётся, на поле нет равнодушных. Внутри коллектива очень хорошая атмосфера. Очень хотелось бы всё это сохранить.

Перед отпуском мы обо всём поговорили, самый большой подарок для футболистов — обязательно на 30 и 31 число выполнить тренировочную работу. 1 января они могут отдохнуть, а всё, что набрали, 2 января должны убрать.

Напомним, после восемнадцати туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Урал» арендовал полузащитника казанцев.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 15:16
Нормальный ход у Рубина.
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