С гениальными трансферами и крёстным отцом у руля. «Ноттингем Форест» – сенсация футбольного сезона

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30 декабря 2024, 10:10

Мечтают попасть в еврокубки.

«Лесники» дважды выигрывали турнир, который теперь известен как Лига чемпионов. Великий тренер Брайан Клаф заставил провинциальный клуб взять ценный кубок. И сумел защитить титул, хотя чемпионами Англии «лесники» были лишь раз в истории. Спустя много десятилетий у «Ноттингем Форест» появился владелец с амбициями. О греческом магнате Евангелосе Маринакисе можно часами говорить с афинскими прокурорами. Пузатый бизнесмен пережил много судебных разбирательств. Владелец «Олимпиакоса», победителя Лиги конференций, и «Ноттингем Форест» – вышли на вторую строчку АПЛ до матчей конкурентов, заслужил на родине неоднозначную репутацию. Маринакис привычно отрицает все обвинения, не бывает иначе. Но его бизнес связан с портом. А где корабли – там преступления. Так повелось со времен, когда греки строили поселения на побережьях Европы. А теперь некоторые грехи портов связаны с переправкой незарегистрированной нефти на танкерах. Зато деньги текут не рекой, а Средиземным и Эгейским морями. У Маринакиса хватило денег на трансферы «Ноттингем Форест». Молодые директора Уилсон и Хендерсон создали сильную команду с нуля, именно в селекции один из секретов.

Нуну Эшпириту Санту, тренер

Главная сделка Маринакиса. Год назад после 19 туров «лесники» набрали 17 пунктов, боролись за выживание. Теперь у них 37 очков. Португальский наставник Нуну Эшпириту Санту удивил в АПЛ . Бывший вратарь возглавил «Ноттингем Форест» год назад. Весной занял последнее место, которое гарантирует право остаться в АПЛ . А теперь ведет отчаянную борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Вряд ли хватит сил, «Манчестер Сити» обгонит «лесников». Но можно попасть в еврокубки, что тоже станет успехом для Эшпириту Санту.

Крис Вуд, нападающий

Форварду сборной Новой Зеландии 33 года. Полноценно перешел в «Ноттингем Форест» год назад. Сначала была аренда за 4.5 млн евро, затем трансфер за 17 миллионов. Большие деньги за ветерана. Но Вуд вписывается. Рослый и крепкий нападающий выдал шикарный отрезок. На его счету 11 голов и 1 ассист в АПЛ . Благодаря Вуду игра «Ноттингем Форест» получила завершенный вид. В прошлом сезоне 14 голов Криса спасли команду от вылета, а теперь Эшпириту Санту видит режим Варди. Чемпионами не будут, но пошумят.

Эллиот Андерсон, хавбек

Переплата сработала. Андерсон играл за молодежные команды Англии и Шотландии, имеет право выступать за любую из этих национальных сборных. Воспитанник «Ньюкасла» покинул «сорок» за внушительные 41.2 млн евро. Клубный рекорд «Ноттингем Форест», причем рынок оценивал 22-летнего хавбека в 15 млн евро. Допускаем, что ценник сформирован в надежде обмануть правила АПЛ . Летом многие участвовали в цепочке сделок с завышенной стоимостью. Но проделки владельцев не мешают отметить яркого хавбека «лесников».

Никола Миленкович, центрбек

Андерсон – самый дорогой трансфер в истории «Ноттингем Форест», а Миленковича можно называть одним из самых удачных новичков. За 12 млн евро у «Фиорентины» забрали защитника, который мгновенно считал ходы нападающих АПЛ . Серия А является классной тактической школой. Крепкий серб мгновенно адаптировался и дополняет команду великанов в составе. Нападающий Вуд ростом 1.91 метра, а Миленкович на четыре сантиметра выше. Летний новичок помогает молодому Мурильо раскрывать потенциал крепкой защитной линии.

Ола Айна, правый латераль

У «лесников» схема и подход важнее имен, словно это «Атлетико», а не вчерашний участник Чемпионшипа. Чемпион мира Монтиэль вернулся в «Севилью», его заменили на испанца Алекса Морено, которому не хватало места в основе «Астон Виллы». А на правом фланге ещё один человек, который недавно живет в Ноттингеме. Нигериец Айна раньше играл за «Фулхэм» и «Торино». Теперь проводит свой лучший сезон со времен выступлений за «Халл Сити». Айну взяли свободным агентом, а теперь его связывают с «Манчестер Сити».

Матц Зельс, вратарь

Мигом отработал 8 млн евро. Кто знал, что 32-летний голкипер окажется удачной ставкой? Это вторая попытка вратаря заиграть в Англии. В «Ньюкасле» не закрепился, отправился во Францию. Там наигрался за скромный «Страсбур». Дочерний клуб «Челси» не удивился желанию Зельса предпринять ещё одну попытку в АПЛ . Нуну Эшпириту Санту сам был голкипером, которого недооценивали из-за крутых конкурентов. Поверил в ветерана и получил серию «сухарей». Матц не Куртуа, но свою работу знает и выполняет качественно.

Каллум Хадсон-Одои, вингер

У Зельса не было шансов в «Ньюкасле», а Хадсон-Одои не закрепился в «Байере». Воспитанник «Челси» рано начал карьеру, поэтому кажется, что ему больше лет. А Хадсону-Одои всего 24. Второй сезон подряд выступает в основе «Ноттингем Форест». Подписали новичка за смешные для футбола 3.5 млн евро. Наверное, немцы не ждали успехов Хадсона-Одои, поставили на нём крест. Каллума трудно назвать неприлично результативным, в новом сезоне забивает реже, чем в прошлом. Зато умеет приятно удивить, как против МЮ .

Мурильо, центрбек

Широкоплечему Мурильо двадцать два года. Не хватает росточка, чтобы считаться классическим центральным защитником, как Миленкович. Зато невысокий рост парень компенсирует выбором позиции. Мастер выноса мяча с линии ворот. В начале года к Мурильо присматривался Симеоне, Диего любит таких бойцов. Летом бразильцем интересовались в «Челси». А после новых успехов в составе «Ноттингем Форест» Мурильо снова на радарах. Не каждому гранду нужен невысокий центральный бек. Но если найдет своего тренера – пойдет на повышение.

Не будем выдумывать, что «Ноттингем Форест» будет на вершине долго. У «лесников» мало шансов повторить успех «Лестера». Саечка за испуг от Раньери запомнилась грандам. Плюс теперь никому не позволяют разбрасываться деньгами. В «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест» жалуются на трансферные правила. Зато ограничения сделали селекцию команд Эмери и Эшпириту Санту изобретательнее. Нельзя накупить десять человек по 50 млн евро, надо искать футболистов бесплатно. Или за 12 млн евро, как Мурильо. Любимая ценовая категория «лесников». Зарабатывать на продажах тоже умеют. Вингер Джонсон ушел в «Тоттенхэм» за 55 млн евро, а «Лион» отдал за центрального защитника Ниакате 31 млн евро. Хорошо, что в море денег выплыл более скромный «Ноттингем Форест». Угадали с тренером и ключевыми новичками. Даже если сказка закончится трагично, уже подарили фанатам незабываемые победы. «Ноттингем Форест» переиграл «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Пускай в этой тройке только команда Слота на вершине успеха, «лесники» бьют богатых и знаменитых, что дарит незабываемые эмоции.