МЮ пристроил токсичный актив. Вингер раскрылся и борется за титул после ссоры с тен Хагом

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27 декабря 2024, 19:14

Очередная аренда помогла.

Командировка в Дортмунд пошла на пользу

Прошлая осень для Джейдона Санчо – полный кошмар. У вингера образовалось недопонимание с Эриком тен Хагом, за нарушение субординации (Джейдон эмоционально высказался в соцсетях) исполнителя отстранили от тренировок с основой. Тренер и футболист оказались настолько принципиальны, что никто не шёл на компромисс вплоть до зимнего трансферного окна. Всё это время Санчо находился в полной изоляции от главной команды.

Отсутствие игровой практики, ужасный эмоциональный фон, индивидуальные тренировки вместо командных – это ужасные вводные для поиска новой команды. Поэтому вингеру ещё повезло, что аренду оформила дортмундская «Боруссия». В клубе, который отправил Санчо в большой футбол, он заново встал на ноги. Два гола и два ассиста в 14 матчах чемпионата – неубедительный показатель, но футболист быстро набирал тонус.

Так получилось, что наказанный Джейдон летом сыграл в финале Лиги чемпионов. Причём к этому моменту заново стал показывать проблески своей игры. А голландский менеджер, который справедливо его наказал, так и не исправил положение в чемпионате, обновил несколько клубных антирекордов. От увольнения спасла только победа в Кубке Англии.

Тен Хаг рассказывал о примирении, но сразу было ясно, что с Джейдоном расстанутся

Вопрос будущего Санчо оставался актуален и летом. Всё же он возвращался в МЮ к тен Хагу – голландца не стали увольнять. А дортмундцы хоть и думали о полноценном трансфере, не могли удовлетворить запросы «красных дьяволов». Манкунианцы надеялись отбить хотя бы часть огромных затрат на вингера.

Тогда же появилась информация, что тренер с футболистом уладили все вопросы. Сообщалось, что у них прошла личная встреча, на которой стороны прояснили ситуацию. Исполнитель вернулся к тренировкам с «красными дьяволами» и был доступен для предсезонных матчей. Вот что отмечал коуч:

Мы хорошо поговорили. Каждый может совершить ошибку. Если игрок осознает это, нужно провести черту и двигаться дальше. Этому клубу нужны хорошие игроки, и одно можно сказать точно: Джейдон Санчо – очень хороший игрок. Я надеюсь, что у нас все получится и он внесет вклад в наш успех.

В то же время стремительное примирение настораживало. ЭТХ показал, что он принципиален до крайности. Это было видно в отношениях с Санчо, в позиции по Антони, Рэшфорду, Маунту. Последние не тянули на роль лидеров, но тен Хаг упорно защищал их. Того же Антони отказывался выставить на продажу. Мэйсон регулярно вылетал из-за травм – ЭТХ убеждал, что это будущий лидер. Ничто не изменило позицию специалиста, так что тяжело поверить, что случай с Санчо – исключение. Вскоре и правда появились инсайды о потенциальной продаже.

Стиль Марески подчёркивает качества Санчо

«Ювентус», «Боруссия», ПСЖ – даже удивительно, что вингер достался не кому-то из этих клубов, а переполненному «Челси». Причём за мгновение до этого «аристократы» отправили другого вингера – Стерлинга, в «Арсенал», поскольку заявка раздута. И в то же время купили Педру Нету. Логика аренды не просматривалась, но Джейдон дал ответ на поле.

Вингер влился в стартовый состав, регулярно играет в матчах чемпионата: за 11 игр отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми. Стало ясно, что Мареска не просто так отказался от Стерлинга и задвинул Мудрика, а также просил Нету и Санчо.

Михаил и Рахим больше подходили Почеттино, который ставил на быстрые вертикальные атаки, предпочитал найти что-то постоянное в хаосе даже через упрощение модели игры. Поэтому ему подходили атлетичные бегунки на бровке. Мареска же хочет видеть позиционную атаку, поэтому от вингеров требует техничности, качественной обводки, они должны брать инициативу на мяче. Санчо намного больше вписывался в его футбол по профилю, чем тот же Мудрик – по этой причине 24-летний англичанин расцвёл в системе Энцо.

К манкунианцам не вернётся. В «Челси» есть будущее, но нужны поддержка и конкуренция

Точка невозврата уже точно пройдена – после работы с тен Хагом осталась только выжженная земля, а Аморим выстраивает другую систему, в которой Санчо не найдётся места. Он не испугался задвинуть Рэшфорда – помимо Маркуса воспитательные меры коснулись Гарначо. Португалец ясно дал понять – ему нужны дисциплинированные профессионалы. Поэтому раскрывается тот же Диалло. Санчо под эту характеристику вряд ли попадает.

При этом хорошо дела развиваются в «Челси», да и сам футболист хотел бы остаться в команде. «Аристократы» в последние годы были на одном уровне с манкунианцами, зато в этом сезоне наконец рванули в топ-3. Лондонцы включились в чемпионскую гонку с новым тренером, Мареска выстраивает подходящую клубу систему – это сотрудничество на долгие годы. Лучше держаться за такой проект, чем за постоянно метающийся МЮ без ясных перспектив.