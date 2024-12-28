Из конкурента «Сити» в середняки АПЛ. Разбогатевшему клубу зря пророчили чемпионскую гонку

1735379443

28 декабря 2024, 12:50

Прогресс остановили травмы и потеря спортивного директора.

Результат сезона-22/23 – аванс

Двумя годами ранее «Ньюкасл» был командой-открытием. На клуб-середняк внезапно свалились деньги шейхов, там учились грамотно распоряжаться средствами. И эффекта добились довольно быстро. Неожиданно «сороки» ворвались в зону Лиги чемпионов. «Ливерпуль» попал в глубокий кризис, «Манчестер Юнайтед» потеряли немало очков на старте, так что «сороки» были готовы последовать примеру «Арсенала» – и поддерживали темп чемпионской гонки.

На первых порах подопечные Эдди Хау добились громких результатов с «Ман Сити» (3:3), «Тоттенхэмом» (2:1), «Челси» (1:0). И даже получили шанс завоевать первый трофей в 21 веке – пробились в финал Кубка английской лиги, где сошлись с МЮ . «Красные дьяволы» позднее разочаровали «сорок» ещё раз – уже в чемпионате. Коллективу всё же не хватило опыта и скамейки для борьбы за тройку – «красные дьяволы» дождались их просадки и ворвались на третье место.

Даже такие показатели для «Ньюкасла» в то время – настоящий прорыв. Коллектив давно не был так близок к трофеям и даже борьбе за место в еврокубках. И всё же это был аванс. Наслоился кризис команд «большой шестёрки» – «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» выступили ниже ожиданий. Это открыло пространство для дерзких середняков. И «Ньюкасл» этим воспользовался. При праймовой «большой шестёрке» клуб бы не запрыгнул так высоко.

«Ньюкасл» замедлили травмы

Тот рывок накладывал определённые ожидания от нового топ-клуба Премьер-лиги. Предстояло вернуться в Лигу чемпионов и по возможности укрепить позиции в АПЛ . Для этого подписали блеснувшего в «Милане» Сандро Тонали, у «Лестера» подобрали молодого вингера Харви Барнса, плюс приобрели 20-летнего Тино Ливраменто на перспективу. Трансферная кампания получилась точечной – скорее для того, чтобы сохранить сыгранность ударных сочетаний.

Но дальше всё пошло не по плану. Тонали вскоре вляпался в очень некрасивую историю (оказался отстранён из-за ставок) – полузащитник выбыл на весь сезон. Постепенно к этому добавились травмы основного вратаря Ника Поупа, центральных защитников обоймы Ботмана и Бёрна, игроков центра поля Жоэлинтона, Уиллока, Андерсона, футболистов атаки – Барнса, Мёрфи, Исака, Уилсона. Почти весь состав «сорок» в год возвращения в еврокубки попросту выкосило.

Плюс в ЛЧ команда попала в группу смерти – играла против «Милана», «Пари Сен-Жермен», дортмундской «Боруссии». Причём смотрелась неплохо на фоне грозных соперников. Но напряжённый календарь в купе с травмами сильно затормозили «Ньюкасл».

Теперь «сороки» оказались за пределами первой пятёрки и даже зоны еврокубков. На финишном отрезке пытались прорваться в топ-5 – в итоге не хватило шести очков. Команда проиграла прямым конкурентам – «Челси» и МЮ , также оступились с «Пэлас» и «Брайтоном». Учитывая кадровые проблемы и давление двумя топ-турнирами, вполне неплохой результат.

Потеряли элитного функционера

Падение с четвёртой строчки на седьмую не выглядит критично, учитывая ситуацию в клубе – куда сильнее ударила потеря Дэна Эшуорта. Это признанный топ-функционер, который работал спортивным директором «Ньюкасла» на протяжении двух лет. «Сороки» отбивались от предложений «Манчестер Юнайтед» почти полгода – в то же время, что команда теряла высоту в Премьер-лиге.

Эшуорт сделал себе имя, работая в «Брайтоне» – в команду он привёл Леандро Троссарда (теперь – футболист «Арсенала»), Марка Кукурелью (усилил «Челси»), Мойсеса Кайседо (главная продажа «чаек» за последние годы – тоже в «Челси»). В «Ньюкасле» именно Эшуорт проявил доверие к Хау и не стал увольнять специалиста под влиянием эмоций.

Понимая качества спортдира, «сороки» упёрлись и сделали всё возможное ради сохранения Дэна – требовали компенсацию в 20 млн евро, отказывались снижать запросы. В апреле уже сам функционер отправился в арбитражный суд, чтобы решить проблемы с переходом. Удержать Эшуорта не удалось – «сороки» потерпели огромную стратегическую потерю.

Отставка тренера – не выход

Вот уже второй сезон к ряду «Ньюкасл» не может вернуться в зону ЛЧ . Осенью команда уступила «Фулхэму», «Брайтону» и «Челси», потеряла очки с «Манчестер Сити» и «Эвертоном», со второй половины ноября добавились осечки с «Вест Хэмом» (0:2), «Пэлас» (1:1), «Брентфордом» (2:4). Удалось обыграть «Астон Виллу» и вернуться в пятёрку – при этом «сорокам» повезло словить осечки «Борнмута» и «Сити» – плюс те же «горожане» выступают куда хуже, чем ожидалось

Команды в зоне Лиги чемпионов выглядят куда солиднее и сформировали отрыв минимум в пять очков. При этом с остальными разворачивается настоящая мясорубка – «вишни» тоже набрали 29 очков, всего на один балл отстают «Сити», «Фулхэм» (выдали шикарную игру с «Челси»), «Вилла», в трёх очках от топ-5 – «Брайтон». И фаворитом в этой компании «Ньюкасл» точно не назовёшь.

Для владельцев это ощутимая проблема – до сих пор не видно ощутимого прогресса с приходом денег. В то же время убирать тренера будет ошибкой – проблема явно не в Эдди Хау. Менеджер давал результат двумя годами ранее – ему нужна поддержка руководства и качественное усиление. Но уже пошли слухи об интересе к проекту со стороны Жозе Моуриньо.