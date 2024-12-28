Из конкурента «Сити» в середняки АПЛ. Разбогатевшему клубу зря пророчили чемпионскую гонку

Прогресс остановили травмы и потеря спортивного директора.
Результат сезона-22/23 – аванс
Двумя годами ранее «Ньюкасл» был командой-открытием. На клуб-середняк внезапно свалились деньги шейхов, там учились грамотно распоряжаться средствами. И эффекта добились довольно быстро. Неожиданно «сороки» ворвались в зону Лиги чемпионов. «Ливерпуль» попал в глубокий кризис, «Манчестер Юнайтед» потеряли немало очков на старте, так что «сороки» были готовы последовать примеру «Арсенала» – и поддерживали темп чемпионской гонки.
На первых порах подопечные Эдди Хау добились громких результатов с «Ман Сити» (3:3), «Тоттенхэмом» (2:1), «Челси» (1:0). И даже получили шанс завоевать первый трофей в 21 веке – пробились в финал Кубка английской лиги, где сошлись с МЮ. «Красные дьяволы» позднее разочаровали «сорок» ещё раз – уже в чемпионате. Коллективу всё же не хватило опыта и скамейки для борьбы за тройку – «красные дьяволы» дождались их просадки и ворвались на третье место.
Даже такие показатели для «Ньюкасла» в то время – настоящий прорыв. Коллектив давно не был так близок к трофеям и даже борьбе за место в еврокубках. И всё же это был аванс. Наслоился кризис команд «большой шестёрки» – «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» выступили ниже ожиданий. Это открыло пространство для дерзких середняков. И «Ньюкасл» этим воспользовался. При праймовой «большой шестёрке» клуб бы не запрыгнул так высоко.
«Ньюкасл» замедлили травмы
Тот рывок накладывал определённые ожидания от нового топ-клуба Премьер-лиги. Предстояло вернуться в Лигу чемпионов и по возможности укрепить позиции в АПЛ. Для этого подписали блеснувшего в «Милане» Сандро Тонали, у «Лестера» подобрали молодого вингера Харви Барнса, плюс приобрели 20-летнего Тино Ливраменто на перспективу. Трансферная кампания получилась точечной – скорее для того, чтобы сохранить сыгранность ударных сочетаний.
Но дальше всё пошло не по плану. Тонали вскоре вляпался в очень некрасивую историю (оказался отстранён из-за ставок) – полузащитник выбыл на весь сезон. Постепенно к этому добавились травмы основного вратаря Ника Поупа, центральных защитников обоймы Ботмана и Бёрна, игроков центра поля Жоэлинтона, Уиллока, Андерсона, футболистов атаки – Барнса, Мёрфи, Исака, Уилсона. Почти весь состав «сорок» в год возвращения в еврокубки попросту выкосило.
Плюс в ЛЧ команда попала в группу смерти – играла против «Милана», «Пари Сен-Жермен», дортмундской «Боруссии». Причём смотрелась неплохо на фоне грозных соперников. Но напряжённый календарь в купе с травмами сильно затормозили «Ньюкасл».
Теперь «сороки» оказались за пределами первой пятёрки и даже зоны еврокубков. На финишном отрезке пытались прорваться в топ-5 – в итоге не хватило шести очков. Команда проиграла прямым конкурентам – «Челси» и МЮ, также оступились с «Пэлас» и «Брайтоном». Учитывая кадровые проблемы и давление двумя топ-турнирами, вполне неплохой результат.
Потеряли элитного функционера
Падение с четвёртой строчки на седьмую не выглядит критично, учитывая ситуацию в клубе – куда сильнее ударила потеря Дэна Эшуорта. Это признанный топ-функционер, который работал спортивным директором «Ньюкасла» на протяжении двух лет. «Сороки» отбивались от предложений «Манчестер Юнайтед» почти полгода – в то же время, что команда теряла высоту в Премьер-лиге.
Эшуорт сделал себе имя, работая в «Брайтоне» – в команду он привёл Леандро Троссарда (теперь – футболист «Арсенала»), Марка Кукурелью (усилил «Челси»), Мойсеса Кайседо (главная продажа «чаек» за последние годы – тоже в «Челси»). В «Ньюкасле» именно Эшуорт проявил доверие к Хау и не стал увольнять специалиста под влиянием эмоций.
Понимая качества спортдира, «сороки» упёрлись и сделали всё возможное ради сохранения Дэна – требовали компенсацию в 20 млн евро, отказывались снижать запросы. В апреле уже сам функционер отправился в арбитражный суд, чтобы решить проблемы с переходом. Удержать Эшуорта не удалось – «сороки» потерпели огромную стратегическую потерю.
Отставка тренера – не выход
Вот уже второй сезон к ряду «Ньюкасл» не может вернуться в зону ЛЧ. Осенью команда уступила «Фулхэму», «Брайтону» и «Челси», потеряла очки с «Манчестер Сити» и «Эвертоном», со второй половины ноября добавились осечки с «Вест Хэмом» (0:2), «Пэлас» (1:1), «Брентфордом» (2:4). Удалось обыграть «Астон Виллу» и вернуться в пятёрку – при этом «сорокам» повезло словить осечки «Борнмута» и «Сити» – плюс те же «горожане» выступают куда хуже, чем ожидалось
Команды в зоне Лиги чемпионов выглядят куда солиднее и сформировали отрыв минимум в пять очков. При этом с остальными разворачивается настоящая мясорубка – «вишни» тоже набрали 29 очков, всего на один балл отстают «Сити», «Фулхэм» (выдали шикарную игру с «Челси»), «Вилла», в трёх очках от топ-5 – «Брайтон». И фаворитом в этой компании «Ньюкасл» точно не назовёшь.
Для владельцев это ощутимая проблема – до сих пор не видно ощутимого прогресса с приходом денег. В то же время убирать тренера будет ошибкой – проблема явно не в Эдди Хау. Менеджер давал результат двумя годами ранее – ему нужна поддержка руководства и качественное усиление. Но уже пошли слухи об интересе к проекту со стороны Жозе Моуриньо.
Отмечается, что португалец хочет вернуться в европейский топ-чемпионат, приоритет – АПЛ. «Ньюкасл» специалист считает подходящим вариантам – и уже попросил представителей внимательнее следить за развитием ситуации в клубе (при этом пригласить его хочет «Вулверхэмптон»). Только едва ли нынешний Моуриньо сможет вернуть «Ньюкасл» в еврокубки. Менять тренера, под которого строили проект, на стагнирующего менеджера – точно не показатель эффективного менеджмента.
Потом я уже говорил, что у Ньюкасла почти такая же ментальность как у Тоттенхэма........ в 96 имели шанс выиграть АПЛ, растеряли солидное преимущество перед МЮ......и заняли второе место.......им в свое время даже Алан Ширер главный голеадор тех лет не помог выиграть ни одного трофея, два КА 98 и 99 ушел из под носа.......а уже два года назад в новой для себя истории при шейхах......проиграли финал кубка лиги.....МЮ с тен Хагом.......
Меня радует лишь то что Ньюкасл дает шанс своему английскому тренеру в АПЛ тренировать, потому что сейчас модно брать иностранца, так что Хау нужен трофей хотя бы кубок лиги, а то заменят на иностранного тренера как делают другие.......Видно что клуб перестал прогрессировать.....хотя местами показывают хороший футбол.......
Моуриньо может обеспечить клуб трофеем, тем более сорок тренировал наставник португальца сэр Бобби Робсон, по этому он может в дань уважения прийти в клуб.......но опять же у Жозе тут может также получится как и в Тоттенххэме в решающий момент уйти.......ведь как я сказал менатльность явно сорок подводит........
Потом я уже говорил, что у Ньюкасла почти такая же ментальность как у Тоттенхэма........ в 96 имели шанс выиграть АПЛ, растеряли солидное преимущество перед МЮ......и заняли второе место.......им в свое время даже Алан Ширер главный голеадор тех лет не помог выиграть ни одного трофея, два КА 98 и 99 ушел из под носа.......а уже два года назад в новой для себя истории при шейхах......проиграли финал кубка лиги.....МЮ с тен Хагом.......
Меня радует лишь то что Ньюкасл дает шанс своему английскому тренеру в АПЛ тренировать, потому что сейчас модно брать иностранца, так что Хау нужен трофей хотя бы кубок лиги, а то заменят на иностранного тренера как делают другие.......Видно что клуб перестал прогрессировать.....хотя местами показывают хороший футбол.......
Моуриньо может обеспечить клуб трофеем, тем более сорок тренировал наставник португальца сэр Бобби Робсон, по этому он может в дань уважения прийти в клуб.......но опять же у Жозе тут может также получится как и в Тоттенххэме в решающий момент уйти.......ведь как я сказал менатльность явно сорок подводит........