Этот викинг сломался, несите нового. Кризис Холанда усугубляет положение «Манчестер Сити»

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29 декабря 2024, 12:54

Сегодня надо забить победный гол «Лестеру».

Два кризиса вошли в дьявольский резонанс

Гвардиола несколько раз подчеркивал, что не стоит винить Холанда после поражений «Манчестер Сити». Но два кризиса наложились друг на друга. У «горожан» всего одна победа в тринадцати последних матчах во всех турнирах. У форварда Холанда три гола за три месяца в АПЛ . Понятно, что были мячи в Лиге чемпионов, любимом турнире Эрлинга. Отличался в составе сборной Норвегии. Вот только до октября Холанд забил 10 голов в АПЛ .

Существенное падание результативности ударило по уверенности нападающего. Холанд словно с оковами на ногах. А медлительный форвард является новогодним подарком для защитников. Особенно с учетом попытки «Манчестер Сити» окружить чужую штрафную площадь. Когда в высокой позиции латераль Гвардиол, не говоря о полузащитниках, то Холанд оказывается зажатым в толпе соперников. А стандарты не являются оружием «горожан».

«Арсенал» забил 9 мячей после различных подач со штрафных и с углов поля в АПЛ , а у «Манчестер Сити» пять мячей после стандартов, хотя у команды достаточно рослых ребят. Без Родри и Де Брюйне ломается логистика доставки мяча к Холанду. Против успешного в обороне «Эвертона» – после возвращения защитника Брэнтуэйта голкипер Пикфорд собрал немало «сухарей», у Эрлинга было всего 10 точных передач и лишь 2 удара за матч.

Холанд виновен в ничьей, ведь не забил Пикфорду пенальти. Голкипер сборной Англии удачно покривлялся. Вряд ли мимика сильно смутила Эрлинга, скорее помешала квалификация вратаря. Переиграл форварда, лишил «Манчестер Сити» такой важной для морального состояния команды Гвардиолы победы. Кризис «горожан» – одна из главных тем сезона. Но есть также проблемы Холанда. В последние месяцы форвард словно в чужой тарелке.

Небрежность – главная соперница Эрлинга

Против «Эвертона» Холанда собрался. Из 10 пасов выжал два момента для напарников. Дважды пробил по воротам. Вот только попал в створ лишь с пенальти. Также был традиционно отрезан от команды. Слишком мало касаний мяча – всего 22, чтобы существенно повлиять на комбинации. Кроме традиционных претензий по игре головой – невзирая на рост, Холанд не мастер побед наверху с передачами на напарников, есть ещё одна проблема.

В этом сезоне Холанд не реализовал 14 явных моментов в АПЛ . Больше промахов из хороших позиций только у форварда «Астон Виллы» Уоткинса. В прошлом сезоне Холанд был на первом месте в этой сомнительной статистике. У него 34 неудачных удара, когда можно было забить гол. У Николаса Джексона из «Челси» было 24 промаха, а теперь стало 10 неудачных моментов. Но аналитики отмечают, что сенегалец начал работать над собой.

А проблема Холанда на этом этапе карьеры в небрежности действий. Великан верит в свой уникальный талант. Наглость выручала многих нападающих. Ещё один бывший форвард «Боруссии» из Дортмунда поляк Левандовски тоже невероятно наглый по подходу. Но у Роберта гонор, выдержанный на опыте. А Холанд симулирует, что уверен в себе. Соперники его раскусили. Эрлинг набрасывался на Артету и Жезуса, но не испугал «канониров».

У Холанда подход Златана, на поле норвежец не признает собственных ошибок. Эрлинг не стал отскакивать ниже по схеме и не старается участвовать в игре команды, как делает Харри Кейн. Вот здесь самоуверенность начала работать против Холанда, как работала в худших матчах против Килиана Мбаппе. Заносчивость давно в моде, но она не всегда хороший метод борьбы с футбольным кризисом. Эрлингу пора анализировать свои промахи.

Холанд не умеет справляться с высоким давлением

Симулируйте, пока не получится – древнее правило. Но тяжело симулировать спокойствие, если не контролируешь себя, как Холанд в горячих эпизодах сезона. Также тяжело симулировать уверенность, когда не забиваешь пенальти в Лиге чемпионов и в АПЛ . Проблемы Холанда в разных плоскостях, поэтому их так сложно собрать вместе с один пучок и сломать одновременно. Психология – одна плоскость. Система Гвардиолы, где раньше играли с ложным форвардом – другая.

Соперники поняли, что Холанд без пространства теряется и превращается в обузу, ведь «Манчестер Сити» в ряде центральных матчей фактически играет вдесятером. Виноваты также напарники норвежца. Фоден, Де Брюйне, Бернарду и вингеры по разным причинам не создают столько качественных моментов, как Эрлинг получал раньше. Холанд на сухом пайке, что мгновенно сказывается. Минимум касаний мяча, мало участий в комбинациях. Разумеется, виним самого футболиста.

Но также виноват Гвардиола. Решение продать аргентинского форварда Хулиана Альвареса в «Атлетико» оказалось ошибочным. Ещё подарили «Челси» одного из самых талантливых воспитанников «горожан». Холанд в команде с Коулом Палмером мог бы исправить несколько своих традиционных минусов. Молодой футболист – Эрлингу всего 24 года, часто переживают сложные отрезки. Но человек с такими данными будет намного проще вернуться в игру серией голов.

А рядом вариант, что у Холанда всё будет складываться ещё хуже. Нападающий может сломаться. Тогда промахи поставит на поток. А защитники не испугаются физического преимущества норвежца. Все поняли, что Эрлинг плохо готов в решающих поединках. Не забивал победные голы в финалах разного уровня, от Лиги чемпионов до Кубка Англии. Огорчал в АПЛ «Челси» и «Арсенал», но рядом были очень слабые матчи против «Ювентуса», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

В январе «Манчестер Сити» готовит точечные трансферы. Могут подписать замену для Родри за солидные деньги. Абсолютно точно ищут крутых вингеров, поскольку Доку, Грилиш и Савиньо не дополняют Холанда. Вот только вспомним о непростом характере норвежца. Не исключено, что Эрлинг медленно и верно подыскивает себе новую команду. Причем даже «Реал» остается опцией, если Винисиуса убедят перейти на правый фланг атаки, оставив левый край для Мбаппе.