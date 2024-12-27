Триллер в Лондоне. Главный преследователь «Ливерпуля» отдал три очка середняку

1735293028

27 декабря 2024, 12:50

Скамейка не помогла.

Подходили на эмоциональном подъёме

«Аристократы» – в отличном эмоциональном состоянии. Команда неожиданно ворвалась в чемпионскую гонку, причём даже не приходится гоняться с монструозными «Арсеналом» и «Манчестер Сити» – гиганты слетели с дистанции из-за кадровых проблем («канониры» пока барахтаются – но это не тот грозный соперник, что был в прошлом сезоне). Против «Ливерпуля» шансов хоть чуточку больше.

Лондонцы вдобавок выдали несколько ударных отрезком. Сначала в сентябре-октябре набирали очки в четырёх турах к ряду (в трёх одержали победу). После 1:2 от «мерсисайдцев» выдали девятиматчевую серию без поражений в чемпионате. На этом отрезке разобрались даже с открытием прошлого сезона – «Астон Виллой» (3:0) и непредсказуемым «Тоттенхэмом» (4:3).

Команда Арне Слота, конечно, показывала результат на порядок мощнее – «красные» к 18-му туру уже оторвались от «аристократов» на четыре очка (плюс оставался матч в запасе). Но глубина скамейки и психологическое состояние лидеров говорило, что лондонцы ещё поборются. Тем более в «боксинг-дэй» «Челси» избежал тяжёлых противостояний. Достался «Фулхэм» – соперник, которого можно спокойно обыгрывать. Не удалось.

Долго просыпались

В распоряжении Марески достаточно топ-исполнителей. Николас Джексон раскрылся и забил уже девять мячей к 18-му туру, справа зажигает Педру Нету, а слева окончательно ожил Джейдон Санчо. Главное же оружие – Коул Палмер, который в этом году просто испепеляет АПЛ . Полузащитник в прошлом сезоне тянул «Челси» на своих плечах, очень помог в борьбе за еврокубки. А теперь получил таких же сильных партнёров – они прокачались сами, и теперь прокачивают Коула.

Но на этот раз все отработанные механизмы работали со скрипом. Единственный гол в первом тайме забил как раз Палмер. Причём сделал это на индивидуальном мастерстве – получил передачу от Колуилла, накрутил троих игроков соперника и пробил в ближний угол. По сути, «десятка» «Челси» на протяжении всей половины оставалась единственной опцией в завершении. «Аристократы» нанесли пять ударов по воротам – четыре из них на счету хавбека. Джексон спал, Нету и Джейдон не доходили до ворот. Показательно, что ещё один удар по воротам нанёс крайний защитник – Марк Кукурелья хорошо открылся под подачу со стандарта.

После перерыва начали просыпаться остальные. Энцо Фернандес в первом тайме хорошо подал на Кукурелью, а во втором плотным ударом из-за штрафной приложился сам. В остальном чувствовалось, что у «Челси» в этой игре нет ресурсов, чтобы прибавить. «Синие» просто обороняли минимальное преимущество.

«Дачники» подарили красивую историю

Для «Фулхэма» не было ничего критичного в отставании – даже при 0:1 преимущество по игре было скорее на стороне гостей. Команда Марку Силвы быстро продвигала мяч – темп атакам часто задавал Ивоби (он отдавал Хименесу под удар на 14-й минуте и Перейре – на 23-й). Высокие скорости поддерживал и Рауль Хименес. Мексиканец вообще качественно преобразился в составе «Фулхэма» – а конкретно в этом матче мог отметиться голом ещё до перерыва.

«Аристократов» дожали в концовке. Всё тот же Ивоби прорвался на фланге и отдал под подачу в штрафную. На удар вывели Харри Уилсона, он расстреливал вратаря в упор. Потом уже на пятой добавленной минуте «дачники» подловили хозяев на потере концентрации и запустили контратаку. Фернандес не успел за Мунизом, прямо на Родриго поперечную вырезал Лукич. Мареска после поражения делал упор как раз на второй пропущенный мяч:

Неприятно пропускать такой гол. Я много раз говорил, что, когда ты не можешь победить, важно не проиграть. Первые 15 минут второго тайма мне не понравились – мы часто давали соперникам контратаковать. Мы знали, что они выстраивают игру за счёт контратак. Если обе команды атакуют быстро, игра превращается в баскетбол. Мы видим, что многое могли бы сделать лучше.

Резюмируя – «дачники» приехали на «Стэмфорд Бридж» и навязали кандидату на чемпионство свой темп игры. Марку Силва может быть доволен.

Глубина состава не заменит чемпионского опыта

Сейчас «Челси» – в затруднительном положении. Команда получила шанс побороться за титул пока из гонки выключились гиганты – «Манчестер Сити» в системном кризисе, «Арсенал» борется с травмами лидеров. Перед «Ливерпулем» у «аристократов» есть преимущество – глубокий состав, качественная ротация. Плюс команда играет в Лиге конференций, а не в ЛЕ или ЛЧ . Это позволяет полностью задействовать игроков ротации – лидеры, которые играют в чемпионате, получают отдых во время игр ЛК. Там выходят те, кто не имеет практики в АПЛ . Такая же ситуация – с Кубком Англии и Кубком английской лиги.

В то же время преимущество нивелируется отсутствием опыта. «Мерсисайдцы» в чемпионской гонке уже участвовали – тем более если говорить о Салахе, Алиссоне, ван Дейке. Лидеров с таким опытом у «Челси» просто нет. Да и молодые Собослаи, Гравенберх, Гакпо боролись с «Арсеналом» и «Манчестер Сити» годом ранее. «Красные» привыкли к такому стрессу, лондонцы же только адаптируются. Палмер говорит важные вещи:

Они [«Фулхэм»] хороши в переходной стадии и прямолинейны. Мы попались на их игру и поплатились за это. Мы превратили это в игру, в которой они были лучше нас. Ничего страшного, у нас будет ещё один матч через несколько дней. Движемся вперёд. Мы знали, что не выиграем в каждом матче. Все с самого начала говорили, что мы не претендуем на титул. Тренер сказал, что это возможность извлечь урок, мы оглянемся назад, отдохнём и восстановимся.

Осталось это усвоить и остальным. Тренер тоже пытается сбавить градус давления.