В АПЛ – самая неожиданная гонка за титул. Сверкнули кризисный топ, аутсайдер и клуб без тренера-легенды

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28 декабря 2024, 09:51

Ждали разборок «Арсенала» и «Сити».

«Большая шестёрка» распалась

Стабильно на верхушке Премьер-лиги борьба разворачивалась между «Ман Сити», «Ливерпулем», «Челси», «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Ман Юнайтед». Теперь в первой пятёрке – только три клуба из этой компании. И это не полностью отражает ситуацию – стоит пройтись по каждой команде.

Лихорадка «Тоттенхэма» и «Юнайтед» уже не удивляет – команды давно потеряли какую-либо стабильность. «Шпоры» сдали позиции после ухода Почеттино, а при Анге Постекоглу стали едва ли не самой нестабильной командой. Манкунианцы не могут заложить основу для развития проекта. Отказались от Сульшера, чтобы играть в более презентабельный футбол. С того момента у руля побывали Рангник, тен Хаг и Аморим, а манкунианцы мечутся между вторым и 14-м местом.

«Арсенал» и «Ман Сити» – новые главные соперники в чемпионской гонке. В текущем сезоне ждали очередного раунда их борьбы. Но «горожане» попали в крутейшее пике и провалились аж на седьмое место. «Канониры» тоже борются с проблемами. Масштабы меньше – удаётся конкурировать с «Челси». Но их хватает, чтобы отпустить лидера на шесть очков (у «Ливерпуля» ещё и матч в запасе).

Из «большой шестёрки» в порядке только «Ливерпуль». При этом «красные» выпустили почву из-под ног двумя годами ранее (сейчас только обретают стабильность), а «синие» играли в Football Manager (постоянные трансферы, раздутая заявка) последние сезоны – и поднимались с 12-го места. Так что чемпионская гонка даже между ними – откровение сезона. Это ещё не говоря о третьей команде лиги.

«Ливерпуль» жжёт напалмом

«Мерсисайдцы» показали «промо» своего обновлённого проекта в прошлом сезоне. Клопп пересобрал кризисную команду и интегрировал новых лидеров. С Собослаи, МакАллистером, Гравенберхом, Эндо и молодёжью из академии «Ливерпуль» стремительно вернулся в гонку с «Сити» и «Арсеналом». Причём на отдельных отрезках «красные» даже отбирали лидерство.

В тот раз не хватило выносливости. Весной стали гораздо чаще терять очки – в марте сыграли вничью с «Сити» и уступили «Эвертону», в апреле ничьи с МЮ и «Вест Хэмом», поражение от «Пэлас», 3:3 против «Виллы» в мае. «Ливерпуль» опустился на третью строчку.

Ожидалось, что после Клоппа команда ещё долго будет привыкать к новому тренеру – всё же ушла эпоха. «Тоттенхэм» без Почеттино и «Юнайтед» без Фергюсона показывали, чем это оборачивается. Но пришедший Арне Слот быстро обжился в команде и «заставил» «мерсисайдцев» жить дальше. Пошли новые победы – и пока за весь сезон во всех турнирах «Ливерпуль» проиграл лишь однажды (1:2 от «Ноттингема» в чемпионате). Обыграли при этом и «Сити», и «Челси», и МЮ с «Тоттенхэмом».

Мареска подчинил хаос «Челси»

«Аристократы» – лидер АПЛ с отрывом по тратам на трансферы за последние два сезона. Команда вложила в усиление 1.33 миллиарда евро, для сравнения – «Юнайтед» (вторая команда по этому показателю) потратила 660 миллионов. Количество новичков привело и к серьёзным проблемам – полностью развеялась химия в стартовых сочетаниях, тренер не мог поддерживать качество тренировочного процесса. Так, Грэм Поттер, сменивший Тухеля осенью 2022-го, остался без работы уже весной. Лэмпард отработал оставшуюся часть сезона – летом пришёл Почеттино. Минувшим летом уже Маурисио отправили в отставку. Теперь команду тренирует Энцо Мареска.

И только под руководством итальянца удалось вернуться в борьбу за ЛЧ . При этом коллектив ворвался сразу в тройку и включился в чемпионскую гонку. Нынешний «Челси» играет в позиционную атаку, Мареска перенастроил состав – и от тех же вингеров теперь требуют идти в обводку, быть активнее на мяче (поэтому сверкнул Санчо). Простые бегунки уже не подходят.

«Ноттингем» выбил 100 из 10 с новым тренером

В группе преследования топ-3 самый неожиданный участник – это «Ноттингем». Три года назад «лесники» играли в Чемпионшипе, в сезоне-22/23 боролись за выживание. Это притом, что клуб солидно потратился на усиление в преддверии камбэка в АПЛ . Второй сезон в Премьер-лиге сложился для «Ноттингема» даже хуже – 17 место вместо прошлогоднего 16-го, 32 очка вместо прошлогодних 38.

Команду с такими вводным принимал Нуну Эшпириту Санту. Португалец показал, что даёт эталонный результат с командами такого толка – он вывел «Вулвс» в еврокубки и держал коллектив на этой высоте. Теперь «Ноттингем» получает даже более яркий эффект. «Лесники» к этому моменту успели обыграть «Ливерпуль», «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм». За 18 игр коллектив повторил результат по очкам за весь предыдущий сезон – и даже шёл в тройке, пока «Арсенал» не обыграл «Ипсвич».

Мерсисайдцам помогает опыт и наследие Клоппа

И всё же лидируют в чемпионате именно «красные» – это вполне закономерно. В отсутствие «Сити» и при проблемах «Арсенала» именно «Ливерпуль» – наиболее опытный участник чемпионской гонки. Нынешний «Челси» в ней просто не находился (иллюстрация отсутствия опыта – игра с «Фулхэмом»), а о «Ноттингеме» и говорить нечего – недавний аутсайдер взлетел в космос.

Вдобавок к этому Клопп заложил крайне прочный фундамент. Остались крепкие основы прошлой чемпионской команды. Мохамед Салах переживает вторую молодость. Египтянин в 17 матчах уже забил 16 мячей, ещё отдал 11 голевых. Этим почти повторил прошлогодние показатели – а ведь может и выдать лучший сезон в Премьер-лиге (32 гола и 11 ассистов в сезоне-17/18). Плюс продолжают играть ван Дейк и Алиссон, Александер-Арнольд, Робертсон. На них наложили молодых и дерзких лидеров – Собослаи, Гравенберха, МакАллистера, Гакпо.

Всё это даёт настолько прочную основу, что Слоту остаётся следить за исправностью отлаженных механизмов. Клопп заслуживал красивые проводы, сказку в свой последний сезон. Возможно, ему стоило остаться ещё на год – и пожинал бы плоды своей работы. Но приятно смотреть твоя команда продолжает жечь.