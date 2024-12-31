«Локомотив» опубликовал поздравление с наступающим Новым годом

«Локомотив» опубликовал новогоднее поздравление для болельщиков.
Самый семейный коллектив — это наш «Локомотив». Мы такие разные. Живём в разных городах, занимаемся разными делами и добиваемся разных успехов. Но всех нас объединяет стальной характер, железная воля к победам и буква «Л»! С Новым годом, железнодорожная семья!
кто то в общем,кто то в плацкарте,а кто то в купе.....!!! И тогда всё
у вас получится!!!
кто то в общем,кто то в плацкарте,а кто то в купе.....!!! И тогда всё
у вас получится!!!