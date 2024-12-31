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«Локомотив» опубликовал поздравление с наступающим Новым годом

вчера, 10:58

«Локомотив» опубликовал новогоднее поздравление для болельщиков.

Самый семейный коллектив — это наш «Локомотив». Мы такие разные. Живём в разных городах, занимаемся разными делами и добиваемся разных успехов. Но всех нас объединяет стальной характер, железная воля к победам и буква «Л»! С Новым годом, железнодорожная семья!

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:01
Самый лучший коллектив – это наш "Локомотив")))
shur
shur
вчера в 11:57
...Пожелаю " Локо", всей команде ехать в одном "СВ" , а не в попад,
кто то в общем,кто то в плацкарте,а кто то в купе.....!!! И тогда всё
у вас получится!!!
cdb8qn2rdj96
cdb8qn2rdj96
вчера в 11:54
Каждая команда про себя может сказать тоже самое.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:31
Паровоз и всех болельщиков с наступающим Новым годом.
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