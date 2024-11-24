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Юная болельщица «Спартака» мило поздравила Бонгонду с днём рождения

вчера, 19:21

20 ноября 29 лет исполнилось нападающему «Спартака» Тео Бонгонде.

Юная болельщица красно-белых сделала для футболиста милый подарок — она нарисовала игрока и оставила ему пожелания на английском языке.

Юная болельщица «Спартака» мило поздравила Бонгонду с днём рождения

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:14
...согласен, не поспоришь, но Я же не об этом,а о невероятной преданности Клубу болельщиков Красно-белых,как будто они кровью
на бумаге подписку дали!!! Кстати в отличии от футболистов ,вот у
кого ничего не святого, к злейшим соперникам перейти,как пять пальцев ........!!! Хорошего вечера,старина!
Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:58, ред.
Ну почему же, мы ведь доподлинно не знаем как , было на самом деле и этот ребёнок первое , что сегодня сделал - поздравил свою маму с Праздником! И ещё посмотрите на подпись - почерк на рисунке взрослый (округлый), скорее всего женский . Так , что возможно они вместе с матерью этот рисунок создавали...
shur
shur
вчера в 22:49, ред.
...чем фанам Спа не откажешь, так это убеждённости в том,что кроме Спа никто не может быть чемпионом, при любом раскладе! И своих киндеров с рождения одевают в ползунки с ромбиком,шарфики,шапочки красно-белые, ребенок маму ещё не поздравил (Сегодня День Матери),а уже деденьке с плохо с запоминающейся фамилией что нацарапал, вот такие спартачи неугомонные!
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:29
Главное, что похож.
ABir
ABir
вчера в 21:26
Видно, что Тео понравилось!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:24
Нет ну рисунок значительно красивши , чем оригинал...)
Гость
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