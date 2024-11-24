Юная болельщица «Спартака» мило поздравила Бонгонду с днём рождения

20 ноября 29 лет исполнилось нападающему «Спартака» Тео Бонгонде.
Юная болельщица красно-белых сделала для футболиста милый подарок — она нарисовала игрока и оставила ему пожелания на английском языке.
20 ноября 29 лет исполнилось нападающему «Спартака» Тео Бонгонде.
Юная болельщица красно-белых сделала для футболиста милый подарок — она нарисовала игрока и оставила ему пожелания на английском языке.
на бумаге подписку дали!!! Кстати в отличии от футболистов ,вот у
кого ничего не святого, к злейшим соперникам перейти,как пять пальцев ........!!! Хорошего вечера,старина!
на бумаге подписку дали!!! Кстати в отличии от футболистов ,вот у
кого ничего не святого, к злейшим соперникам перейти,как пять пальцев ........!!! Хорошего вечера,старина!