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Тащин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием

вчера, 11:48

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поздравил телеканал с 9-летием.

Уже девять лет мы работаем, чтобы вы могли абсолютно бесплатно смотреть лучший российский и мировой спорт на любом устройстве и из любой точки страны.

Каждый год в постоянно меняющемся спортивном мире – как отдельная жизнь. И каждый год – это возможности для развития, которые необходимо использовать. Как мне кажется, эту позицию разделяют все, кто связан со спортом – наши партнеры, рекламодатели, представители всех федераций и лиг. Хотел бы их всех поблагодарить за совместную работу – нас объединяет одна цель, мы с вами ее не просто видим где-то вдалеке, а идем к ней уверенным шагом. Где-то даже переходя на бег. И все те проекты, которые мы реализуем, технологии, которые внедряем, были бы невозможны без поддержки ПАО «Газпром», «Газпром-Медиа Холдинга» и лично Александра Жарова и Тины Канделаки.

Убежден, что сила «Матча» в огромной команде людей, которые искренне переживают за финальный продукт, не боятся смелых идей и доверяют их воплощение команде канала.

Я крайне благодарен всем сотрудникам «Матч ТВ» – профи спортивного телевидения. Таких людей очень немного – такова специфика спортивного контента – и я рад, что подавляющее большинство специалистов работают в одной команде – команде нашего канала. Среди вас нет равнодушных к спорту и нашему продукту, поэтому мы с вами и проводим массу времени в обсуждениях и творческих спорах. И, уверен, эта вовлеченность каждого приносит наилучший результат. Нам с вами еще есть куда стремиться, и убежден: мы на верном пути. Работаем, коллеги!

Ну и наконец, конечно, в этот день благодарность всем нашим зрителям. Мы меняемся каждый день именно для вас – покупаем ТВ-права, придумываем новые форматы турниров, реализуем большое количество технологических новинок, рисуем огромное количество графики и снимаем спорт во всем его многообразии по всей стране.

Радует, что вас – фанатов и болельщиков – становится больше. Знайте, что мы все читаем, слышим ваше мнение и во многих вещах отталкиваемся от ваших пожеланий.

У нас впереди много планов, мы вступаем в канун своего первого большого юбилея и хотим разделить грядущий праздник со всей нашей аудиторией, которой становится больше с каждым годом.

Оставайтесь со спортом! С днем рождения, «Матч ТВ»!

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:30
"Покровские ворота". Эх, какие они еще молодые, особенно- товарищ Мюллер...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:28
...ну за то чтобы заснуть! От винта...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:25
Саня, я уже не нарадуюсь, весь- просто в предкушении, особенно за банкиров!!! Теперь, точно не усну. Хорошо хоть, эту новость выдали не на ночь глядя...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:19, ред.
...Витя возрадуйся, новость то какая:"«Динамо» и Okko сообщили о сотрудничестве" ....Сейчас тебе за бугор прийдёт на мыло сообщение,что Ты можешь,до окончания, сознательных дней своих(чего Я тебе,минхерц,искренне желаю) смотреть ФУТБОЛИЩЕ,какой только поджелаешь,в любом уголке Мира!!! Так и написали,спасибо за нервы,переживания в радости и печали! Мне уже прислали ,вся семья к Лиге Чемпионов готовится! И тут Я проснулся!!!
38btv2z57p7h
38btv2z57p7h
вчера в 16:13
Поздравляю «Матч ТВ» с 9-летием! Желаю процветания, успехов и новых ярких проектов. Пусть канал радует зрителей качественным спортивным контентом и высокими рейтингами! С днём рождения, «Матч ТВ»!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:09
Ну, Санёк, сыпанул ты мне соли на рану...
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:44
9 лет уже смотрим на круговорот экспертов
Срач ТВ...как быстро время летит
Желаю каналу нормальных, адекватных экспертов, комментаторов и хочется больше трансляций больших событий!🥳🎉🥇
z7r4yx5326f4
z7r4yx5326f4
вчера в 14:13, ред.
Уже девять лет мы работаем, чтобы вы могли абсолютно бесплатно смотреть лучший российский и мировой спорт на любом устройстве и из любой точки страны.

В результате вашей козлячьей "работы" я теперь не могу посмотреть просто по телевизору, никуда не лазя и нигде не ища, Лигу чемпионов и другие еврокубки, которые показывались ВСЕГДА. А вместо этого идёт УГ, в которое превратили ранее увлекательный Кубок страны, да ещё под дикие завывания ваших "профи спортивного телевидения", одно спасение от которых кнопка "Mute" на пульте
724a5a2y4fhn
724a5a2y4fhn
вчера в 13:39
В день рождения пожелаю каналу перестать деградировать, а то относительно него пока есть полная уверенность в завтрашнем дне. Если всё будет продолжаться как сейчас, то оно обязательно будет, завтрашнее дно
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:10
Матч ТВ не самый лучший канал... Мне не нравится, как организована трансляция футбола России. Много лишнего.
Вещий
Вещий
вчера в 13:01
То есть сам себя и поздравил....:)
shur
shur
вчера в 12:59
...да, когда было время на кого заслушиться,целое поколения сменились...!!! А Матч тв всего лишь ребёнок девятилетний...!!!
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:54
...к десятилетию вернули бы Лигу,вот достойный ответ Чемберлену,вряд ли...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:33
"Нас объединяет одна цель, мы с вами ее не просто видим где-то вдалеке, а идем к ней уверенным шагом. Где-то даже переходя на бег." - Смотрите, когда совсем разгонитесь не промахнитесь мимо цели...)
drug01
drug01
вчера в 12:16
Канал хороший и очень нужный! Успешной работы!!!!
Гость
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