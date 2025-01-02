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Фраттези недоволен своим положением в «Интере» и хочет покинуть клуб

сегодня, 11:27

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези может сменить клуб.

Как сообщает источник, итальянец недоволен своим положением в миланском клубе. Отмечается, что Фраттези хотел бы вернуться в «Рому», которую считает своим родным клубом.

«Интер» не будет против ухода Давиде, если он сам попросит об этом, но в руководстве не готовы отпустить полузащитника за сумму, меньшую 32-х миллионов евро, именно за столько «нерадзурри» приобрели игрока.

У «Ромы» на данный момент нет таких денег, но не исключён вариант с обменом полузащитника Лоренцо Пеллегрини, который интересен «Интеру».

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 12:55
Жалко его отпускать, но он проигрывает конкуренцию тройке Михатарян-Чалханоглу-Барелла, еще есть Зелински и Аслани. Тяжело ему будет стать основным играком.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:03
Парню 25 лет и он хочет играть!Логично что он хочет сменить обстановку!
Garibaldi
Garibaldi
сегодня в 11:31
Пелегрини сейчас никакой. Вряд ли он нужен Интеру.
Гость
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