Фраттези недоволен своим положением в «Интере» и хочет покинуть клуб

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сегодня, 11:27

Полузащитник «Интера» может сменить клуб.

Как сообщает источник, итальянец недоволен своим положением в миланском клубе. Отмечается, что Фраттези хотел бы вернуться в «Рому», которую считает своим родным клубом.

«Интер» не будет против ухода Давиде, если он сам попросит об этом, но в руководстве не готовы отпустить полузащитника за сумму, меньшую 32-х миллионов евро, именно за столько «нерадзурри» приобрели игрока.

У «Ромы» на данный момент нет таких денег, но не исключён вариант с обменом полузащитника , который интересен «Интеру».