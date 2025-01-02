Фраттези недоволен своим положением в «Интере» и хочет покинуть клуб

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези может сменить клуб.
Как сообщает источник, итальянец недоволен своим положением в миланском клубе. Отмечается, что Фраттези хотел бы вернуться в «Рому», которую считает своим родным клубом.
«Интер» не будет против ухода Давиде, если он сам попросит об этом, но в руководстве не готовы отпустить полузащитника за сумму, меньшую 32-х миллионов евро, именно за столько «нерадзурри» приобрели игрока.
У «Ромы» на данный момент нет таких денег, но не исключён вариант с обменом полузащитника Лоренцо Пеллегрини, который интересен «Интеру».