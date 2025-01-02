Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.
Победителем по итогам месяца стал пользователь a-league. Второе место занял Uberboss. Замкнул топ-3 YVG.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|a-league
|9500
|2.
|Uberboss
|3382
|3.
|YVG
|3340
|4.
|Palgrist
|1885
|5.
|Scorp689
|1776
|6.
|Stilannt
|1208
|7.
|Alex_67
|1196
|8.
|Prichal
|816
|9*.
|пират Елизаветы
|0
|10*.
|Don Hose
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь ХавбекЪ, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию итоговую ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Победителем стал a-league. Второе место заняли Palgrist. Тройку замкнул LOpp.
|Пользователь
|ROI
|1.
|a-league
|104
|2.
|Palgrist
|69
|3.
|LOpp
|41
|4.
|NATAN Redwood
|39
|5.
|Katerman
|37
|6.
|Prichal
|36
|7.
|Hamman
|10
|8*.
|nice
|8
|9*.
|vasyapupkin007
|8
|10.
|Imrebellion
|6