Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь

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сегодня, 12:35

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь a-league. Второе место занял Uberboss. Замкнул топ-3 YVG.

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь ХавбекЪ, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию итоговую ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Победителем стал a-league. Второе место заняли Palgrist. Тройку замкнул LOpp.