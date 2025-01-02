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Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь

сегодня, 12:35

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь a-league. Второе место занял Uberboss. Замкнул топ-3 YVG.

Итоги конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь a-league 9500
2. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь Uberboss 3382
3. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь YVG 3340
4. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь Palgrist 1885
5. Логотип Волга Scorp689 1776
6. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь Stilannt 1208
7. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь Alex_67 1196
8. Логотип Ливерпуль Prichal 816
9*. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь пират Елизаветы 0
10*. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь Don Hose 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь ХавбекЪ, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию итоговую ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Победителем стал a-league. Второе место заняли Palgrist. Тройку замкнул LOpp.

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь a-league 104
2. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь Palgrist 69
3. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь LOpp 41
4. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь NATAN Redwood 39
5. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь Katerman 37
6. Логотип Ливерпуль Prichal 36
7. Логотип Реал Hamman 10
8*. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь nice 8
9*. Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь vasyapupkin007 8
10. Логотип Челси Imrebellion 6
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:58
Поздравляю всех победителей с выигрышем в конкурсах , ну и за одно с Новым годом ! )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:08
Спасибо, что помним ФК Волга НиНо-Горький...
Wollet
Wollet
сегодня в 13:00
a-league большие поздравления с красивой победой!
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