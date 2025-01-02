«Барселоне» разрешили продать VIP-места на стадионе

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сегодня, 19:24

Руководство «Барселоны» надеется зарегистрировать полузащитника и нападающего в ближайшие несколько часов после достижения значительного прогресса в решении проблем финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на источники в каталонском клубе.

В клубе уверяют, что соглашение о продаже VIP-мест на «Камп Ноу» уже аккредитовано. Это обеспечит значительный экономический доход, который позволит соответствовать требованиям, предъявляемым Ла Лигой.