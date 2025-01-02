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«Барселоне» разрешили продать VIP-места на стадионе

сегодня, 19:24

Руководство «Барселоны» надеется зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора в ближайшие несколько часов после достижения значительного прогресса в решении проблем финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на источники в каталонском клубе.

В клубе уверяют, что соглашение о продаже VIP-мест на «Камп Ноу» уже аккредитовано. Это обеспечит значительный экономический доход, который позволит соответствовать требованиям, предъявляемым Ла Лигой.

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Все комментарии
Garibaldi
Garibaldi
сегодня в 20:52
Не... было Ольмо подписывать. Спокойно могли без него обойтись.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:38
Они готовы даже носки Месси продавать уже.
Так нельзя. Надо немного по средствам жить.
Выходят в футболках с надписями Шакира. Продали название стадиона. Продали будущие доходы.
fej7j4fz73mv
fej7j4fz73mv
сегодня в 20:10
Надо, что бы все болельщики отказались от своих абониментов на сезон и купили бы их заного, а руководство клуба потом премировало их за это.
Любую систему можно взломать, если грамотно подойти к вопросу.
Гость
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