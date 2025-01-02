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В «Барселоне» уверены, что Ла Лига зарегистрирует Ольмо и Пау Вкитора

сегодня, 08:41

В каталонской «Барселоне» уверены, что Ла Лига зарегистрирует хавбека команды Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую половину сезона-2024/2025.

По информации источника, «сине-гранатовые» подтверждают, что необходимые документы для регистрации испанских футболистов были поданы в срок, но административные препятствия, не зависящие от клуба, задержали процесс.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось зарегистрировать Ольмо и Виктора. Каталонцы подали запрос в Испанскую федерацию футбола (RFEF) для решения сложившейся проблемы.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:36
Мне кажется это они просто хорохорятся! А ситуёвина хреновая на самом деле
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:52
Навряд ли клубу пойдут на встречу, будут ломать через колено...
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