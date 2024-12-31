«Химки» исключили Джикию из заявки команды

«Химки» исключили защитника Георгия Джикию из заявки на сезон.
Футболист выступает за эту команду с сентября 2024 года.
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Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!!!)))
Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!!!)))
Володя, с наступающим тебя Новым годом!!! Здоровья тебе богатырского, радости и благополучия, мира твоему дому!!!!!!! И конечно- Удачи твоему Спартаку- Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Володя, с наступающим тебя Новым годом!!! Здоровья тебе богатырского, радости и благополучия, мира твоему дому!!!!!!! И конечно- Удачи твоему Спартаку- Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Мои Поздравления- с наступающим Новым годом!!!
Здоровья, мира, добра и процветания в Вашей жизни!!!!!!! Удачи во всех Ваших начинаниях и во всех делах!!!!!!! Еще раз- не забывайте о Здоровье!!!!!!!)))
Мои Поздравления- с наступающим Новым годом!!!
Здоровья, мира, добра и процветания в Вашей жизни!!!!!!! Удачи во всех Ваших начинаниях и во всех делах!!!!!!! Еще раз- не забывайте о Здоровье!!!!!!!)))
установка через Телеграмм и будет счастье на Ютубе, покажи ребятишкам,подмогут,може быть...удачи!
установка через Телеграмм и будет счастье на Ютубе, покажи ребятишкам,подмогут,може быть...удачи!
Музыкальное поздравление, у меня из-за происков империалистов не раскрывается.(( Ну всё равно спасибо! И Тебя с наступающим1 Здоровья и Всех Благ!
Музыкальное поздравление, у меня из-за происков империалистов не раскрывается.(( Ну всё равно спасибо! И Тебя с наступающим1 Здоровья и Всех Благ!
Удачи, Георгию как человеку , поиграть ещё от души
Удачи, Георгию как человеку , поиграть ещё от души
Вы меня удивляете. Пятнадцать тысяч ставочных очков администрация дарит с лёгкой руки каждому участнику КП за вход на сайт и размещение новостей в соц.сетях. Ещё семьсот можно заработать, если дать более развёрнутый комментарий к новости или статье в блогах и ещё четыреста за короткие комментарии в течении суток, если позволяет время и есть возможность зайти на сайт с телефона или компьютера (у кого, как). В течении месяца вполне возможно набрать такую сумму, а при желании и больше без упомянутых вами 1500.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вы меня удивляете. Пятнадцать тысяч ставочных очков администрация дарит с лёгкой руки каждому участнику КП за вход на сайт и размещение новостей в соц.сетях. Ещё семьсот можно заработать, если дать более развёрнутый комментарий к новости или статье в блогах и ещё четыреста за короткие комментарии в течении суток, если позволяет время и есть возможность зайти на сайт с телефона или компьютера (у кого, как). В течении месяца вполне возможно набрать такую сумму, а при желании и больше без упомянутых вами 1500.
Болейте за своих, а не против чужих!
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! Желаю Всем Крепкого Здоровья, а если и болеть, то только за свои любимые команды, а они в свою очередь радуют Вас своими результатами и дарят только положительные эмоции от своей игры. Пусть общение на сайте будет конструктивным, полезным, а главное приятным. Участникам Конкурса Прогнозов сопутствует везение и удача и отдельное пожелание нашему "возмутителю спокойствия", поскорее превзойти достижения "агентов" и "нейтронов".
Болейте за своих, а не против чужих!
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! Желаю Всем Крепкого Здоровья, а если и болеть, то только за свои любимые команды, а они в свою очередь радуют Вас своими результатами и дарят только положительные эмоции от своей игры. Пусть общение на сайте будет конструктивным, полезным, а главное приятным. Участникам Конкурса Прогнозов сопутствует везение и удача и отдельное пожелание нашему "возмутителю спокойствия", поскорее превзойти достижения "агентов" и "нейтронов".
Болейте за своих, а не против чужих!