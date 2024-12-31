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«Химки» исключили Джикию из заявки команды

вчера, 12:17

«Химки» исключили защитника Георгия Джикию из заявки на сезон.

Футболист выступает за эту команду с сентября 2024 года.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 07:04
Не удивительно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:55
Спасибо Толя...!!! Да я готов писать на стене название любого клуба , кроме одного ты наверное догадываешься...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:34
Володя, привет! Если я напишу на стене "Спартак- чемпион! Ты меня не отругаешь? Желаю тебе мира, добра, благополучия и конечно КБ-счастья! А оно так близко! С Новым годом!
ABir
ABir
вчера в 20:51
Для Химок самое то был защитник. Может по зарплате не сошлись.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:20
Должна же быть какая - то веская причина ? Уж "Химкам" бы он точно пригодился. Хорошо бы узнать о ней.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:59
Покатился по наклонной)))
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:48
Спасибо, Володя, взаимно!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:43
Анатолий с наступающим тебя новым годом...!!! Здоровья тебе желаю , мира во всем и долгие лета...!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:40
Спасибо Виктор...!!! Взаимно...тебе всех Блах и Побед во всем желаю...!!!!. А главное здоровья и всем нам мира в новом году...!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:33
Спасибо!!!
Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:08
Добра Вам! И Вас с наступающим! Здоровья счастья и всех благ!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:47
Володя, Привет!!!
Володя, с наступающим тебя Новым годом!!! Здоровья тебе богатырского, радости и благополучия, мира твоему дому!!!!!!! И конечно- Удачи твоему Спартаку- Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:44
Приветствую!!!
Мои Поздравления- с наступающим Новым годом!!!
Здоровья, мира, добра и процветания в Вашей жизни!!!!!!! Удачи во всех Ваших начинаниях и во всех делах!!!!!!! Еще раз- не забывайте о Здоровье!!!!!!!)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:37
Снизил свое отношение к футболу , как и соболь вот и результат....Все претензии только к себе...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:37
..песня душевная, Я старался...!!!
e4d9ngbsmq3j
e4d9ngbsmq3j
вчера в 14:26
Распиаренных в спартаке игроков лучше в РПЛ не брать.
c2rgdgn4bn88
c2rgdgn4bn88
вчера в 14:14
Не долго Георгий продержался, найти новый клуб будет проблемно
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:40
...кто то из молодых и дерзких в доме есть?! Приложение "Юбуст",
установка через Телеграмм и будет счастье на Ютубе, покажи ребятишкам,подмогут,може быть...удачи!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:25
Все стало на свои места...
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:23
Доброго Здоровья, shur!
Музыкальное поздравление, у меня из-за происков империалистов не раскрывается.(( Ну всё равно спасибо! И Тебя с наступающим1 Здоровья и Всех Благ!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:17
Георгий семинольный, много напривозил в Спартаке и каким-то чудом цеплялся за основу и капитанил.
Удачи, Георгию как человеку , поиграть ещё от души
shur
shur
вчера в 13:17
...ნახვამდის (До свидос!)
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:12
...Друже, люба! С Наступающим!!!
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:02
Доброго Здоровья, протон!
Вы меня удивляете. Пятнадцать тысяч ставочных очков администрация дарит с лёгкой руки каждому участнику КП за вход на сайт и размещение новостей в соц.сетях. Ещё семьсот можно заработать, если дать более развёрнутый комментарий к новости или статье в блогах и ещё четыреста за короткие комментарии в течении суток, если позволяет время и есть возможность зайти на сайт с телефона или компьютера (у кого, как). В течении месяца вполне возможно набрать такую сумму, а при желании и больше без упомянутых вами 1500.
Болейте за своих, а не против чужих!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:51
Уже наигрался... По рукам пойдёт, кто возьмёт... Говорил же ... Химик Дзержинск.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:49
Дорогие Друзья, Администрация и Все пользователи сайта!
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! Желаю Всем Крепкого Здоровья, а если и болеть, то только за свои любимые команды, а они в свою очередь радуют Вас своими результатами и дарят только положительные эмоции от своей игры. Пусть общение на сайте будет конструктивным, полезным, а главное приятным. Участникам Конкурса Прогнозов сопутствует везение и удача и отдельное пожелание нашему "возмутителю спокойствия", поскорее превзойти достижения "агентов" и "нейтронов".
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 12:45
Только недавно агент Джикии говорил что Георгий набирает форму.)
протон
протон
вчера в 12:42
Приятно удивлен, что можно набрать такое количество баллов в 48 к. Как такое возможно. Вроде НО отменили 1500
Capral
Capral
вчера в 12:42
Ставить Джикию в ЦЗ-самоубийство!!! Уже сколько раз это доказано. В Спартаке, он играл в ЦЗ, но там, его постоянно страховал Жиго. Я неоднократно предлагал попробовать его на фланге, и даже, образно, сравнивал его с великолепным спартаковцем Б.Поздняковым, у которого с Джикией, в игровом плане есть что-то общее. Но для этого- надо быть думающим тренером, способным на творческий эксперимент...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:40
Как говорят Вот тебе бабушка и Жорин день
Гость
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