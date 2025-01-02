ЦСКА проявляет интерес к футболисту «Брайтона»

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вчера, 23:43

Агент Андре Кьюри, представляющий интересы левого защитника «Брайтона» и сборной Эквадора , подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА .

Интерес ЦСКА к Первису Эступиньяну? Да, это правда.

В нынешнем сезоне игрок провёл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.