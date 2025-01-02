ЦСКА проявляет интерес к футболисту «Брайтона»

Агент Андре Кьюри, представляющий интересы левого защитника «Брайтона» и сборной Эквадора Первиса Эступиньяна, подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.
Интерес ЦСКА к Первису Эступиньяну? Да, это правда.
В нынешнем сезоне игрок провёл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.
- Шестые....!
Надоть для пятого усилиться!)))
- Шестые....!
Надоть для пятого усилиться!)))
деды решат, Игорь Владимирович что скажет...!?https://youtu.be/CPRTVCL9OOI?si=W6bGSqD21viOsRMN
деды решат, Игорь Владимирович что скажет...!?