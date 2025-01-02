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ЦСКА проявляет интерес к футболисту «Брайтона»

вчера, 23:43

Агент Андре Кьюри, представляющий интересы левого защитника «Брайтона» и сборной Эквадора Первиса Эступиньяна, подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

Интерес ЦСКА к Первису Эступиньяну? Да, это правда.

В нынешнем сезоне игрок провёл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:54
Черный армянин 😁
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:17
Как там Крылышки напомнили:
- Шестые....!
Надоть для пятого усилиться!)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:47
Интересно, чем же он заинтересовал ЦСКА?
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:55
...ну почему смешно, с лейтенанта меньшого начнёт,а там как
деды решат, Игорь Владимирович что скажет...!?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:44
Смешно))
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