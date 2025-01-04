Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

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сегодня, 19:54

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (4:1) в матче 20-го тура АПЛ .

На 10-й минуте защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал отправил мяч в свои ворота. На 42-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество «горожан». На 55-й минуте Холанд оформил дубль. На 58-й минуте Фил Фоден отправил четвёртый гол в ворота «Вест Хэма». На 71-й минуте нападающий «молотобойцев» Никлас Фюллькруг забил гол престижа.

«Манчестер Сити» идёт на 6-м месте (34 очка), «Вест Хэм» занимает 13-е место (23 очка).