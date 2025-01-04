Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

сегодня, 19:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (4:1) в матче 20-го тура АПЛ.

На 10-й минуте защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал отправил мяч в свои ворота. На 42-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество «горожан». На 55-й минуте Холанд оформил дубль. На 58-й минуте Фил Фоден отправил четвёртый гол в ворота «Вест Хэма». На 71-й минуте нападающий «молотобойцев» Никлас Фюллькруг забил гол престижа.

«Манчестер Сити» идёт на 6-м месте (34 очка), «Вест Хэм» занимает 13-е место (23 очка).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Челси» упустил победу над «Кристал Пэлас»
Сегодня, 19:52
«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм»
Сегодня, 17:34
«Реал» на последних минутах вырвал победу у «Валенсии»
Сегодня, 01:03
«Милан» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Суперкубка Италии
Вчера, 23:58
«Интер» выиграл у «Аталанты» и вышел в финал Суперкубка Италии
02 января
«Рейнджерс» крупно обыграл «Селтик» в матче чемпионата Шотландии
02 января
Сортировать
Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 21:49
Уверен что научится влиять лучше, чем сейчас!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 21:48
Ну был Карстен Янкер, был Пиппо Индзаги. Все профессии нужны, все профессии важны. Будет тренироваться лучше, найдет противоядие от перестройки команд против него на три защитника — и вновь посыплются голы. Он же атлет, так надо не в клипах сниматься, а ту же игру головой до ума довести. Верю в Холлана. Мож психолог нужен про игры с ключевыми соперниками, мож ищо шо
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 21:44
Лично я верю шарлотану!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:26
Для Сити, если по окончании сезона займут 4 место, тоже неплохо
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:17
Ну поглядим, что будет дальше.
Пеп сказал что нашел ключ от неудач Сити)
PiolliNaVole
PiolliNaVole ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 20:54
У каждого своя функция на поле и если она работает, то почему бы и нет.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 20:50
Он говорил, что устал, и что-то мне подсказывает, что говорит правду.
Но, всякое бывает. Наполеон тоже вернулся на ,,сто дней", потом получил Ватерлоо и сгинул на св.Елену.
С рекой жизни спорить трудно.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 20:45
Чем доказал, двумя голами? Этой команде?
Я умаляю, не говорите это Холанду: он подумает, что реально футболист.
Сколько великих играли на его позиции... Играли, подчёркиваю. А Холанд что-то иное. Может, сторож в штрафной, может быть кем угодно, но не называйте его игроком; для него имя пока не подобрали.
Igo0rek
Igo0rek ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 20:45
Уверен Пеп еще выйдет на бис
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 20:40
Очень удобный соперник для МС...
Не МС поднялся, нет- это слабый соперник, чей уровень игры ниже среднего в АПЛ, а у МС все же уровень ещё повыше среднего.
Но для ,,молотков" и этого хватило. Плюс автогол для неустойчивой команды, это удар под дых и по психике игроков.
В возрождение МС с нынешним тренером и игроками не верю! Концерт окончен и занавес опускается.
Нужен новый тренер и новые игроки.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:28
Уокеру пора уже на отдых.... Куда-нибудь в саудитию может возьмут или в родной Шеффилд. А так конечно нужен Диаш, с ним всегда спокойнее в обороне
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:26
Дновачич вроде успевал не только имитировать нормальную игру в опорке, я был доволен им, но большинство моментов молотков - косяки оборонцев, пока ничего не поменялось в этом плане. Как только Гюндоган и Уокер вышли, качество игры резко упало
drug01
drug01
сегодня в 20:23
Холанд игрок супер, сегодня он это доказал!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:22
Ямайского происхождения?)))
Вечерком обзор гляну .
В обороне все также косячат? И без опорной зоны? Или хоть немного получше стало?
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:20
Жаль, что не смотрел матч. У молотков там Саммервилль бегал, одного общего знакомого напоминал по манере игры))
allemz
allemz ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:15
Холанд и не забывал, что его дело - забивать. Вопрос в схожем условии от соперников и товарищей: предоставить возможность
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:14
Сама по себе, победа важна, даже не набранными очками, хотя и это тоже надо, но прежде всего тем, что когдато, надо было остановиться, иначе, постоянные неудачи команды сказываются психологически, и переходят, выражаясь медицинским языком- в "навязчивое состояние", что конечно недопустимо.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:13
Неужели Манчестер Сити оживает? Холланд вспомнил, что его дело забивать? Я думаю в этой победе заслуга игроков, они наконец-то взяли и проснулись. Гвардиола к ней не имеет никакого отношения. Пеп, как и прежде, не влияет на раздевалку.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 20:11
Вторая победа подряд уже что-то. Не тенденция, но шаг в правильном направлении. Зимнее ТО поможет усилить состав и дальше побеждать. Тут главное стабильность.
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:10
Уокер в этом моменте не доработал, летом на выход, скорее всего. Сдал окончательно.

Да, молотки - не показатель. Лестер не менее пропускающая команда. Пока наблюдаем...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:08, ред.
Хотел сам это дописать, но не успел.)
Capral
Capral
сегодня в 20:07
Четыре гола в ворота молотобойцев меня не удивили, ведь команда одна из самых пропускающих в чемпионате, а после этой игры, возможна- стала, даже самой пропускающей. Ничего сверхестественного не сделал норвег- типичные для него голы. Ну, когдато же, и он должен был забить. А вот гол в ворота Сити понравился, когда четверо защитников МС смотрели как мяч катится вдоль штрафной и никто, даже не попытался помешать нападающему соперника забить... Думаю, даже после этого разгрома, вряд ли стоит говорить о том, что Сити прошел спад, все-таки, соперник не топовый. Другое дело, что сегодня у Сити было больше движения и минимум, уже надоедливых последнее время нудных и коротких поперечных передач. Борьба за место в ЛЧ обостряется, но признаюсь, у меня не было сомнений в том, что МС пробьётся в этот турнир. Кто же, если не он...
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:07
Зря поторопился с переходом, скоро забудется в силу возраста и амбиций команды
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:06
От Коли Фюлькруга - не обидно. Беззубый бюргер хороший форвард.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:06, ред.
Холланд ожил когда команда ожила? Или на фоне молотков?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:04
Матч в актив Савио и Викинга.
Второй гол Холланда черпачком, после опережения защитника, оч. смотрибельным получился; тем, кто заочно хоронит навыки норвежца, - на заметку.
Брюйне пока не в тонусе, хоть и отдал голевую на Фодена. Много бельгиец браковал и недоигрывал на своей позиции.
Гвардиол очень медлительный в обороне, хотя в начальной фазе атак хорош.
Остальные у Сити отыграли на своих крейсерских возможностях - не лучше, не хуже.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 20:02
Холанд, Фоден... С возвращением. Или проснулись в игре со слабой командой и на другой бочок теперь опять?
Если Сити соберётся, то в четвёрку попадут. А вот в ЛЧ будет интересно за ними посмотреть.
П. С. Ну хоть сегодня Пеп получил отдых и не будет оправдываться в очередной раз и злиться.
allemz
allemz
сегодня в 19:59
Форель сегодня на высоте! Отдельно отмечу Савио, более молодая и шустрая версия Мареза и не зря носит 26-й номер, символично таки.
К игре Сити есть вопросы, но у молотков свой Стерлинг был и порол все что можно.
Сити с победой!
efeqwc97xhu4
efeqwc97xhu4
сегодня в 19:59
Сегодня Холанд был в ударе!!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:59
Матч не видел. 4 мяча забитых радуют)) давно уже не было такого..
Чё там Савио говорят набирает форму?
Ну и пропустить надо было обязательно, без этого никак в этом сезоне)) ну хорошо хоть не 4 штуки))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 