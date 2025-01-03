«Милан» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Суперкубка Италии

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вчера, 23:58

«Милан» обыграл «Ювентус» в полуфинале Суперкубка Италии.

Первый гол в игре на 21-й минуте забил полузащитник «Ювентуса» Кенан Йилдыз. На 71-й минуте Кристиан Пулишич с пенальти сравнял счёт. На 76-й минуте защитник «Ювентуса» Федерико Гатти отправил мяч в свои ворота.

В финале Суперкубка Италии «Милан» сыграет против «Интера».