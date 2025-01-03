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«Милан» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Суперкубка Италии

вчера, 23:58
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» обыграл «Ювентус» в полуфинале Суперкубка Италии.

Первый гол в игре на 21-й минуте забил полузащитник «Ювентуса» Кенан Йилдыз. На 71-й минуте Кристиан Пулишич с пенальти сравнял счёт. На 76-й минуте защитник «Ювентуса» Федерико Гатти отправил мяч в свои ворота.

В финале Суперкубка Италии «Милан» сыграет против «Интера».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:04
Катеначчо видите ли им захотелось, после новогоднего застолья...))
Щас! С хлопающими варежками Снегурочки!))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:58
Чего возмущаетесь господа-товарищи!?
Сегодня такое итальянское, футбольное меню - макароны с томатами!
И повара второгодники мишленовской школы....))
За тремя звёздами это вам в АПЛ или Бундестим, а пока... - кушайте, что принесли или пульт в руки....)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:55
А вот финал, скорее всего, будет очень интересным ... Однозначно ожидается упорная битва.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:21
Миланское дерби в финале!...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 03:25, ред.
А причём здесь Сержик ?
Турнули "от великого ума" Пиоли..., про*рали ТО..., притащили хз зачем горбоносое шведское чучело на не пойми какую должность и с погонами без знаков отличия.

P.S. Поэтому дело Сержика в Милане - телячье.
Даже у кого в этом колхозе кнут - хрен разберешь...(facepalm)
allemz
allemz
сегодня в 00:40
Не гоните на Милан, Сержик из аэропорта сразу на свой дебютный матч отправился) Что он успеет поменять-то?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
Я тоже смотрю сейчас Реал, болею за Мадрид, но пока, что-то очень тяжело с последней командой. Если проиграют Валенсии, боюсь, у Карло Великого могут быть большие неприятности. Еще и Беллингем, урод, пенальти не забил, козёл.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Подписываюсь под каждым словом. Насколько я терпелив к такого рода возне..., ито не выдержал и переключил на Валенсию/Реал.
Милан никакущий от слова совсем. Такое чувство, что админы "россонери" намеренно гробят клуб.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
Доброй ночи!!!
Думаю, с таким дохлым Миланом как сегодня, больших проблем у Интера быть не должно... Несмотря на то, что к Интеру тоже имеются вопросы, но сегодняшний Милан-- полностью разобранный...
ABir
ABir
сегодня в 00:23
Старая сеньора слишком рано решила сыграть по счету и была наказана за излишнюю самоуверенность более слабым соперником.
allemz
allemz ответ Casinaghi (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:23
Копия МЛС?)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:21
Какие бы итальянские клубы не играли, ну не цепляет и всё тут. Хоть убейте. Причём ничего плохого в адрес итальянского футбола написАть не могу, перо не поднимается. Да и чернила кончились.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:10
Хороший, интересный футбол... Но слабо напоминает итальянский футбол восьмидесятых. Почему итальянский национальный турнир проходит в чужой стране? На трибунах пассивные арабы, на поле сплошные негры. Смешно сказать, но в стартовых составах команд вышли всего четверо граждан Италии - все они представители Ювентуса. Вот тебе и Суперкубок Италии...
Capral
Capral
сегодня в 00:05
Ну и футбол, ну и 73о. Душераздерающее зрелище от обеих команд, особенно в 1-м тайме. Но если Юве, хоть иногда вел более менее осмысленную игру, то Милан был мертвее мёртвого- ни ума ни фантазии. А относительно живой, хотя и безголовый футбол начался за 15мин., до конца игры, после глупейшего и дурацкого рикошета в ворота Ювентуса... Если по игре, то это ничья, но в этот раз больше повезло Милану. Не знаю, итальянский футбол производит очень печальное зрелище, своей невыразительной и безыдейной игрой. Вот на фоне таких команд как сегодня, первенство Интера видится мне безоговорочным, и это при том, что и сам Интер небезгрешен, по большому счету.

Показалось, что Ибра, на трибуне, несколько раз засыпал и просыпался... После Великой Серии А в нулевых, на этот футбол без слез не взглянешь. Вот поэтому, и играют в нем разные недоразумения...
allemz
allemz
сегодня в 00:01
Полный Йилдыз! Такой мертвечине проиграли в ЛЧ всухую
njq6xpv3ybqk
njq6xpv3ybqk
вчера в 23:59
Звёзды были не на стороне Ювентуса, особенно со вторым мячом
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:59, ред.
Миланское дерби в финале должно быть интересно!))
Молодцы, смогли перевернуть игру))
Но в концовке все же ждал очередные 2:2 от юве, но Гатти умеет забивать только в свои ворота, а ворота Милана не попал, а момент был шикарный
Гость
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