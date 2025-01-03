«Милан» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Суперкубка Италии

«Милан» обыграл «Ювентус» в полуфинале Суперкубка Италии.
Первый гол в игре на 21-й минуте забил полузащитник «Ювентуса» Кенан Йилдыз. На 71-й минуте Кристиан Пулишич с пенальти сравнял счёт. На 76-й минуте защитник «Ювентуса» Федерико Гатти отправил мяч в свои ворота.
В финале Суперкубка Италии «Милан» сыграет против «Интера».
Показалось, что Ибра, на трибуне, несколько раз засыпал и просыпался... После Великой Серии А в нулевых, на этот футбол без слез не взглянешь. Вот поэтому, и играют в нем разные недоразумения...
Показалось, что Ибра, на трибуне, несколько раз засыпал и просыпался... После Великой Серии А в нулевых, на этот футбол без слез не взглянешь. Вот поэтому, и играют в нем разные недоразумения...
Милан никакущий от слова совсем. Такое чувство, что админы "россонери" намеренно гробят клуб.
Милан никакущий от слова совсем. Такое чувство, что админы "россонери" намеренно гробят клуб.
Турнули "от великого ума" Пиоли..., про*рали ТО..., притащили хз зачем горбоносое шведское чучело на не пойми какую должность и с погонами без знаков отличия.
P.S. Поэтому дело Сержика в Милане - телячье.
Даже у кого в этом колхозе кнут - хрен разберешь...(facepalm)
Турнули "от великого ума" Пиоли..., про*рали ТО..., притащили хз зачем горбоносое шведское чучело на не пойми какую должность и с погонами без знаков отличия.
P.S. Поэтому дело Сержика в Милане - телячье.
Даже у кого в этом колхозе кнут - хрен разберешь...(facepalm)