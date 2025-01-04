«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм»

В рамках 20-го тура АПЛ «Ньюкасл» на выезде обыграл «Тоттенхэм». Счёт на 4-й минуте матча открыл нападающий «шпор» Доминик Соланке (ассистент Педро Порро). На 6-й минуте форвард «Ньюкасла» Энтони Гордон (ассистент Бруно Гимарайнс) восстановил равновесие. Победный мяч на 38-й минуте забил нападающий «сорок» Александер Исак.
Данная победа позволила «Ньюкаслу» укрепится в первой пятёрке таблицы АПЛ. «Тоттенхэм» остался на 11-м месте.
Кулусевски как ледокол хорош, но когда надо вскрывать скорлупу и двигать тело/мяч нестандартно, то всё - аут. Кроме Сона этого у ТТХ никто делать не умеет, а кореец на сегодня далеко не в лучшей физ. кондиции.
К коучу тоже полно вопросов..., один из которых: Почему Мэдиссон 2/3 матча на лавке ?
Кулусевски как ледокол хорош, но когда надо вскрывать скорлупу и двигать тело/мяч нестандартно, то всё - аут. Кроме Сона этого у ТТХ никто делать не умеет, а кореец на сегодня далеко не в лучшей физ. кондиции.
К коучу тоже полно вопросов..., один из которых: Почему Мэдиссон 2/3 матча на лавке ?
Лучшим Кейна, по совокупности качеств форварда, не считаю. Мбаппе, Холланд и Вини покруче во всех аспектах... Да и тот же челсак Палмер на сегодня сильнее будет (глянь его гол в ворота Фулхэма, не поленись). Ну а Кейн... Слишком долго он сидел в клубе, который стопорил его карьеру и общее проф. развитие..., хотя в плане футбольного интеллекта англичанин действительно впечатляет.
По поводу баланса не в пользу Харри, согласен. Но здесь уже в лучшую сторону для него ничего не поменяется, увы.
Лучшим Кейна, по совокупности качеств форварда, не считаю. Мбаппе, Холланд и Вини покруче во всех аспектах... Да и тот же челсак Палмер на сегодня сильнее будет (глянь его гол в ворота Фулхэма, не поленись). Ну а Кейн... Слишком долго он сидел в клубе, который стопорил его карьеру и общее проф. развитие..., хотя в плане футбольного интеллекта англичанин действительно впечатляет.
По поводу баланса не в пользу Харри, согласен. Но здесь уже в лучшую сторону для него ничего не поменяется, увы.
Потратить 300-400 млн на трансферы и отмазаться Кубком Англии или Лигой Европы это не то что хотят болельщики МЮ.
Но МЮ тоже виноват, после Ван Гала уже нужно было понять что балоболы существуют и нужно приглашать тренеров осторожно.
Думаю у Тоттенхэма хорошая атмосфера, меньше напряжения, качественные трансферы, разумный Леви, дают время для адаптации тренеру. Чего сейчас нет у МЮ на данный момент.
Потратить 300-400 млн на трансферы и отмазаться Кубком Англии или Лигой Европы это не то что хотят болельщики МЮ.
Но МЮ тоже виноват, после Ван Гала уже нужно было понять что балоболы существуют и нужно приглашать тренеров осторожно.
Думаю у Тоттенхэма хорошая атмосфера, меньше напряжения, качественные трансферы, разумный Леви, дают время для адаптации тренеру. Чего сейчас нет у МЮ на данный момент.