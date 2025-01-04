«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм»

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сегодня, 17:34

В рамках 20-го тура АПЛ «Ньюкасл» на выезде обыграл «Тоттенхэм». Счёт на 4-й минуте матча открыл нападающий «шпор» (ассистент Педро Порро). На 6-й минуте форвард «Ньюкасла» (ассистент Бруно Гимарайнс) восстановил равновесие. Победный мяч на 38-й минуте забил нападающий «сорок» .