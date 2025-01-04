Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм»

сегодня, 17:34
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В рамках 20-го тура АПЛ «Ньюкасл» на выезде обыграл «Тоттенхэм». Счёт на 4-й минуте матча открыл нападающий «шпор» Доминик Соланке (ассистент Педро Порро). На 6-й минуте форвард «Ньюкасла» Энтони Гордон (ассистент Бруно Гимарайнс) восстановил равновесие. Победный мяч на 38-й минуте забил нападающий «сорок» Александер Исак.

Данная победа позволила «Ньюкаслу» укрепится в первой пятёрке таблицы АПЛ. «Тоттенхэм» остался на 11-м месте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» на последних минутах вырвал победу у «Валенсии»
Сегодня, 01:03
«Милан» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Суперкубка Италии
Вчера, 23:58
«Интер» выиграл у «Аталанты» и вышел в финал Суперкубка Италии
02 января
«Рейнджерс» крупно обыграл «Селтик» в матче чемпионата Шотландии
02 января
«Арсенал» начал 2025 год с победы над «Брентфордом»
01 января
«Астон Вилла» сыграла вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ
31 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:34
А к Ноттингем Форест и Ньюкасл Юнайтед как относитесь?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 20:14
Так ведь МЮ подбирал тренеров у которых нет совести.
Потратить 300-400 млн на трансферы и отмазаться Кубком Англии или Лигой Европы это не то что хотят болельщики МЮ.
Но МЮ тоже виноват, после Ван Гала уже нужно было понять что балоболы существуют и нужно приглашать тренеров осторожно.
Думаю у Тоттенхэма хорошая атмосфера, меньше напряжения, качественные трансферы, разумный Леви, дают время для адаптации тренеру. Чего сейчас нет у МЮ на данный момент.
DXTK
DXTK ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 19:51
Я не люблю Арсенал с детства........ даже когда титул в Англии оспаривали МЮ Фергюсона и Арсенал Венгера, я всегда немножко симпатизировал в этом противостоянии команде шотландца, по этому стал поддерживать Тоттенхэм, не из-за количества кубков, а из-за неприязни к пушкарям.

Первоначально в Лондоне я поддерживал ВХ Юнайтед, а у молотков еще меньше трофеев а титулов так и во все нету....... зато фанатам ВХ и Ттх есть чем гордится...... Игроки ВХ на поле привели сборную Англию к титулу ЧМ 66 года единственные золотые медали, а тренером той сборной был экс игрок Тоттенхэма сэр Альф Рэмзи........ первый еврокубок в британию и в англию привез как раз Тоттенхэм......
почему то за столько лет ни МЮ ни Арсенал ни Ливерпуль ни сегодня Челси или Ман Сити со своими титулами и кубками за столько лет не вырастили ни одного приличного игрока, который бы привел англию к золотым медалям или вырастили бы тренера.......который это сделал бы.....

И потом поддерживая скажем Тоттенхэм годами, ты особо не расстраиваешься из-за результатов или упущенных трофеев......... а вот какого фанатам МЮ более 10 лет не видеть титула, и смотреть сейчас во что превратился их чемпионский клуб или фанатам Ливерпуля которые не могли титул осилисть 30 лет, Арсенал с 2004 года его не видит, а недавно был шанс два года подряд упускают его, Или скажем в Челси при Абрамовиче были ТОП клубом и во что сейчас превратились.......... вот это хуже всего быть всем а потом стать снова никем.......

PS И потом поддерживают команды в Англии в большинстве случаев из-за количество трофеев как делают в МЮ Ливерпуле и Арсенале, и за частую среди них много глоров которые и стали болеть когда у клуба золотой период.......конечно многие говорят я стал фанатом того или иного клуба потому что там играл мой любимый футболист.......или до прихода больших денег, как оправдываются фанаты Челси и Ман Сити...... потом истинные фанаты английского футбола поддерживают как раз такие клубы как Тоттенхэм ВХ, даже Ньюкасл, Лидс ЮН., Саутгемптон, Эвертон, которые не избалованные большими трофеями и большими деньгами.......... для нас любой трофей это трофей, а не как скажем в МЮ воротят нос от кубка Англии или победы в ЛЕ, ....... они зажрались........
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:36
поздравляю Ньюкасла с тяжелой выездной победой над ТТХ!!!
PiolliNaVole
PiolliNaVole ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:44
Кейн, который во многих играх ТТХ по сути исполнял роль десятки, отдавая много голевых пасов, обостряя атаки запуском крайних игроков по флангу, разрезая оборону одним пасом, конечно же слабее норвежкого бревна в футбольном интеллекте и в плане паса. Круто!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 18:07, ред.
Имхо.
Лучшим Кейна, по совокупности качеств форварда, не считаю. Мбаппе, Холланд и Вини покруче во всех аспектах... Да и тот же челсак Палмер на сегодня сильнее будет (глянь его гол в ворота Фулхэма, не поленись). Ну а Кейн... Слишком долго он сидел в клубе, который стопорил его карьеру и общее проф. развитие..., хотя в плане футбольного интеллекта англичанин действительно впечатляет.
По поводу баланса не в пользу Харри, согласен. Но здесь уже в лучшую сторону для него ничего не поменяется, увы.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:58
Все идёт к тому, что Тоттенхэм расстанется со своим главным тренером. Странно, но почему это не произошло гораздо раньше?:А Ньюкасл молодцы, неужели они ещё поборются за попадание в Лигу чемпионов? А ТТХ попытается не вылететь из АПЛ.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 17:57
Среди всех футбольных болельщиков больше всего сочувствую и не понимаю болельщиков Тоттенхэма. Зачастую люди начинают болеть за клуб либо из-за географии - из родного города, например, команда; либо из-за сопереживания в каких-то победах - выиграла команда чемпионат или кубок и обзавелась новыми поклонниками. Почему болеют за Тоттенхэм мне категорически непонятно. 🤔
Ну а Ньюкасл выздоравливает.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 17:57
Кейна считаю лучшим форвардом в мире, недостаток уважения к нему связан с его слабовольностью, вот такой баланс природный
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:53, ред.
Что не говори про отрицательную карму Кейна, но после его ухода просто некому замыкать прострелы с флангов у "шпор".
Кулусевски как ледокол хорош, но когда надо вскрывать скорлупу и двигать тело/мяч нестандартно, то всё - аут. Кроме Сона этого у ТТХ никто делать не умеет, а кореец на сегодня далеко не в лучшей физ. кондиции.
К коучу тоже полно вопросов..., один из которых: Почему Мэдиссон 2/3 матча на лавке ?
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ RaviolliNaPiolli (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:51
Как же так он же не ТРЕНЕР МЮ ......
SHEARER
SHEARER ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:44
Да нет не ремзи а го. Дон!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 17:43
Гордон Рэмзи?:)
SHEARER
SHEARER
сегодня в 17:39
Судья гордон ещё 10 минут добавил!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 17:36
Браво Ньюкасл Юнайтед!
Так держать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 