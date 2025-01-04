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«Реал» на последних минутах вырвал победу у «Валенсии»

сегодня, 01:03
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Валенсия» проиграла «Реалу» (1:2) в матче 12-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 27-й минуте забил нападающий «Валенсии» Уго Дуро. На 55-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не реализовал пенальти. На 79-й минуте красную карточку получил форвард «сливочных» Винисиус Жуниор. На 85-й минуте Лука Модрич сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму Беллингем принёс победу «Реалу».

«Валенсия» идёт на 19-м месте (12 очков), «Реал» занимает 1-е место (43 очка).

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:16
Валенсия обязана подниматься с последнего места.
y9a2sycmfvz5
y9a2sycmfvz5
сегодня в 08:14
Валенсии ещё и не партии, вылет неизбежен.
gcpwgm96cb9n
gcpwgm96cb9n
сегодня в 07:37
Вини опять отличился не с лучшей стороны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:29
Играли бы пока не забьют...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:07
Матч оказался интересен и мало кого из зрителей оставил равнодушным . Моменты возникали вплоть до финального свитка. И завораживающий удар в крестовину ворот Реала , когда мяч отскочил в поле , а не в ворота тому подтверждение...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:30
Абрамович Валенсию купил или мне показалось
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:25
Реал отскочил. Жаль, что Валенсии не хватило сил довести матч до заслуженной победы. Надеюсь, при новом тренере Валенсия покажет лучший футбол и спасётся от вылета. Болельщики заслужили большего
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 02:29, ред.
Вини конеш дуб дубом,так и не вырос,не научился не реагировать на правокации трибун и игроков,хоть я его и понимаю,его весь матч бьют,хватают,швыряют,трибуны оскорбляют,не выдерживает он давление пока.Я его не оправдываю конечно,он на красную наиграл,но будь я на месте рефа я бы влепил красные и Вини и киперу,либо ограничился бы желтыми для обоих,провокация Дмитриевски осталась не замеченной,даже на варе обрезали этот момент,а судье показали только как Вини его толкает.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:24
Если бы ты сказал по другому, я перестал бы тебя Уважать...)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Casinaghi (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:23
Я ни в коем случае не защищаю этого (я даже не знаю, как правильно назвать его). Но его толчок не достаточной силы был, чтоб показать красную карточку, я считаю. И думаю, что он, возможно, не показал бы красную карточку, покажи ему ВАР нормальный повтор с полной картиной.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:22
А я это и не оспариваю.
Но моё согласие с тобой никоим образом не отменяет аргументацию, приведённую мной ниже.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:20, ред.
Валенсия и при такой игре вполне могла зацепить ничью, как минимум. Реал очень предсказуемо играет, при этом- очень статично и медленно. Мбаппе передерживает мяч, Вини постоянно истерит. При большем везении, Валенсия могла достичь большего. Реал не ставил перед соперником, каких-то неразрешимых задач, всё очень просто. Нет в игре Реала оригинальной мысли. Одна интересная комбинация прошла за всю игру...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:10, ред.
"...вот и решили не форсировать события, и в принципе правильно."

Неправильно, Витя, неправильно! Прав всегда тот, кто держит в своих руках инициативу и Удачу, хвост у которой, как ты знаешь, склизский. Данная аксиома не только в спорте незыблема, но и в жизни нашей, дружище. В жизни, где каждый борется за место под Солнцем.

По сути...
После удаления бразила, Реал пошёл ва-банк, оставив в обороне троих (!), один из которых - полузащитник Федя Вальверде... Это по футбольному называется Сжечь Мосты и надеяться на Чудо + свою отвагу и храбрость. Реал выстроился в поле по принципу дворового футбола - либо пан, либо пропал. Эта авантюра, хоть и парадоксально, сыграла в кон.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:02
Ну не скажи, Макс, не каждая команда с последнего места, ведя в счете, даже против такого Реала отважится бежать в атаку, при нужном ей счете. Вели 1:0, против довольно медленного соперника, а до финального свистка рукой подать, вот и решили не форсировать события, и в принципе правильно. Несколько раз выбегали в контратаки, отодвигали соперника от своей штрафной, и всё шло к нужному результату. Тем более, что и Реал не показал ничего выдающегося. Валенсия не Барселона, которая ищет себя в атаке. Этой команде важны очки, а как их набирать, сейчас, для Валенсии большого значения не имеет...
амурец
амурец
сегодня в 01:55
Реал с победой
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:54
Не, ну первый тайм они отыграли отлично, и даже половину второго. Просто, видимо новый тренер ещё не знает, что такое играть с Реалом, и что забить, а потом отсидеться автобусом в обороне, прокатит с кем угодно, но только не с Реалом. Вот и получил урок.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:49
При всем уважении к Валенсии, единственный, кто в их составе на 100% заслужил это поражение, так это вратарь. Ни сколько не оправдываю Винисиуса с его поведением, но это никак не отменяет гнилой сущности Димитриевского, который мало того, что намеренно провоцировал соперника, так еще и валялся по несколько минут на поле, изображая какую-то придуманную им травму, а потом вставал и играл дальше как ни в чем не бывало, уже через несколько секунд даже не хромая. Видимо травма была настолько серьёзной, что влияла даже на память вратаря, и он о ней просто забывал. Гниловатый тип.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:49
Хвалишь Валенсию ?
Ну не знаю... По мне команда наоборот заслуживает порицания. При своих трибунах, которые гнали "мышей" вперёд, утонуть у берега, тупо испугавшись фартовым обстоятельствам в свою пользу - свидетельство футбольной незрелости, низкого класса и отсутствия морального стержня.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:40
Без комментариев!
Hamman
Hamman
сегодня в 01:39
Команда с характером! Команда с яйцами!
С трудной и очень нужной победой всех Мадридиста!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Casinaghi (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:37
Если играет в Реале м...зь, как ты говоришь, то как этот факт может исключать наличие у Валенсии игрока провокатора?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:34
Дмитриевский... Провокатор и недостойный спортсмен...
Я вот представил себе на секунду, что было - бы немыслимым, чтобы так вел бы себя. ,к примеру, Акинфеев!
А этот ...Где- то я Вини понимаю: болельщики его доводили весь матч, игроки били, судья не замечал...
У Вини комплексы, понятно, но Месталья ведь так себя ведёт не в первый раз.
Но... Это Реал! Я был уверен, что даже вдесятером, но он переломит игру: ну, было такое чувство.
Кто бы так смог? Модрич !!! Хорошо играли все , хотя и ниже своих возможносте некоторые. Все видели матч, в котором Валенсия нынешняя прыгнула выше головы.
Но то, что сделал вратарь хозяев( подлость) вернулась бумерангом и ударила по хозяевам. Я в Бога верю и знаю, что он все видит. Доказательства ? Это последний удар хозяев, попадание в штангу и отскок мяча не в ворота, а в поле... Что хотите здесь и думаете.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:31
Ну и валидол!
В этом матче было всё: и голы обеих команд, и пенальти, и этот же не забитый пенальти, и удаление, и волевая победа. Беллингем смог одновременно примерить на себя роль и героя и антигероя матча. Сначала не забил пенальти, а после сделал голевую передачу и забил победный гол. Мбаппе тоже хочется похвалить, очень старался и был полезен для команды, забил какой-то невероятный гол, но к сожалению из офсайда. Лука Модрич вовремя вышел и забил такой нужный гол. Винисиус... просто нет слов! Ладно сам ведёт себя как малолетний, капризный ребёнок, так теперь и команду подставляет своими "закидонами". Хотя сегодня именно после ухода бразильца команда смогла не только отыграться, но и вырвать победу.
Проблема линии защиты Реала никуда не делась, как был проходной двор, так и остался.

Ну, а Валенсия сегодня была хороша! Смена тренера стала заметна с первого же матча. Команда стала намного агрессивнее, острее в атаке, появился быстрый пас, и плотный, качественный прессинг. Вполне могли выиграть матч, но не хватило бензина, сказалась высокая активность команды в первом тайме, что принесло усталость команде к середине второго тайма, а за усталостью и потерю концентрации, что в последствии и вылилось в два пропущеных гола. Но всё равно, по сравнению с первой половиной сезона, это была совсем другая Валенсия.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:27
Реал умеет сам себе создавать трудности, а потом героически их преодолевать. Сегодня он выиграл используя принцип "Чем труднее, тем интереснее". В Королевском клубе есть Модрич - именно его выход на поле помог преодолеть трудности. Подвел Винисиус... Правда его спровоцировал вратарь Валенсии - было бы справедливо удалить обоих.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:21
Реал молодцы!
Забили два мяча в меньшинстве, да и вырвали победу на последних минутах, это характер. Так и становятся чемпионами, через такие сложные матчи.
Прекрасно понимаю шаткое положение летучих мышей, но все же.
allemz
allemz ответ Casinaghi (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:17
Их игрокам можно провоцировать и нырять, а соперникам - нет)))
Обезьяну под 7 номером удалили за ее плохие манеры - это не в счёт, это другое)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:17
На Винисиуса не хватает таких капитанов, как Серхио Рамос. Давно пора поставить его на место. Но сегодняшняя красная карточка, я считаю, левая. Судье показали повтор не с самого начала момента, а отрезок.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:16
Тяжёлая победа в десятером
Реал на первом месте!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 01:16
" Реалу " - уважение. Забить два мяча в меньшинстве - дорогого стОит. А последний выстрел в их ворота, когда мяч попал в штангу, - мощь и красота футбола. Жаль, не забили.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:14
Сколько можно, откуда берутся эти судьи. Как можно было за такое давать красную карточку. КДК должны отменить эту красную карточку. Судье не показали нормальный повтор. Димитриевски очень недостойно себя повёл. Это поражение им за их нечестность и провокации. И кстати, у меня трансляция зависла немного. Разве Димитриевски не вышел за линию до удара с пенальти? Если да, то почему не поставил повторный удар? И хочу сказать пару слов про Родриго, сегодня ужасный матч провёл. Вот что значит, отношение к дело. Пока он ходил в розовых штанах, походу игроки Валенсии тренировались. Почти ничего сегодня не дали ему делать. Лукас Васкес никогда не был защитником, и никогда им не станет. Стоит смотрит футбол, когда игрок Валенсии забивает гол. И в последний момент тоже отскочили...
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