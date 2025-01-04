«Реал» на последних минутах вырвал победу у «Валенсии»

«Валенсия» проиграла «Реалу» (1:2) в матче 12-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 27-й минуте забил нападающий «Валенсии» Уго Дуро. На 55-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не реализовал пенальти. На 79-й минуте красную карточку получил форвард «сливочных» Винисиус Жуниор. На 85-й минуте Лука Модрич сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму Беллингем принёс победу «Реалу».
«Валенсия» идёт на 19-м месте (12 очков), «Реал» занимает 1-е место (43 очка).
Всё было в этой игре против Мадрида, но везёт тому, кто Везёт.
Пеналя в ворота Валенсии не было и Джуд с точки киксанул, чему я был крайне рад, ибо не так надо побеждать дога, а на Воле и через не могу, что "сливочные" и сделали.
Вини матч провалил и подвёл своих..., хотя Анчи здесь не доработал - видно было, что бразила надо было менять задолго до его рукоприкладства, ибо Жуня пока не в тонусе и больше лялякает с рефери, нежели в футбол играет.
Мбаппе старался и дизморалил защиту "мышей" как мог, но ниже своих реальных возможностей, а вот Джуд, хоть и не забил пеналь, но нашёл в себе Ресурс доказать всем, что он тащит, когда надо. Многоходовка Диаз-Джуд-Модрич была оч. хороша.
По Диасу. Наверно пришла пора его в основу ставить. Усердием, трудолюбием и спортивным упрямством парень это заслужил.
P.S. Реал с победой. Ментально не сломаться после таких перипетий и вдесятером вытащить матч дорогого стоит.
Всё было в этой игре против Мадрида, но везёт тому, кто Везёт.
Пеналя в ворота Валенсии не было и Джуд с точки киксанул, чему я был крайне рад, ибо не так надо побеждать дога, а на Воле и через не могу, что "сливочные" и сделали.
Вини матч провалил и подвёл своих..., хотя Анчи здесь не доработал - видно было, что бразила надо было менять задолго до его рукоприкладства, ибо Жуня пока не в тонусе и больше лялякает с рефери, нежели в футбол играет.
Мбаппе старался и дизморалил защиту "мышей" как мог, но ниже своих реальных возможностей, а вот Джуд, хоть и не забил пеналь, но нашёл в себе Ресурс доказать всем, что он тащит, когда надо. Многоходовка Диаз-Джуд-Модрич была оч. хороша.
По Диасу. Наверно пришла пора его в основу ставить. Усердием, трудолюбием и спортивным упрямством парень это заслужил.
P.S. Реал с победой. Ментально не сломаться после таких перипетий и вдесятером вытащить матч дорогого стоит.
В этом матче было всё: и голы обеих команд, и пенальти, и этот же не забитый пенальти, и удаление, и волевая победа. Беллингем смог одновременно примерить на себя роль и героя и антигероя матча. Сначала не забил пенальти, а после сделал голевую передачу и забил победный гол. Мбаппе тоже хочется похвалить, очень старался и был полезен для команды, забил какой-то невероятный гол, но к сожалению из офсайда. Лука Модрич вовремя вышел и забил такой нужный гол. Винисиус... просто нет слов! Ладно сам ведёт себя как малолетний, капризный ребёнок, так теперь и команду подставляет своими "закидонами". Хотя сегодня именно после ухода бразильца команда смогла не только отыграться, но и вырвать победу.
Проблема линии защиты Реала никуда не делась, как был проходной двор, так и остался.
Ну, а Валенсия сегодня была хороша! Смена тренера стала заметна с первого же матча. Команда стала намного агрессивнее, острее в атаке, появился быстрый пас, и плотный, качественный прессинг. Вполне могли выиграть матч, но не хватило бензина, сказалась высокая активность команды в первом тайме, что принесло усталость команде к середине второго тайма, а за усталостью и потерю концентрации, что в последствии и вылилось в два пропущеных гола. Но всё равно, по сравнению с первой половиной сезона, это была совсем другая Валенсия.
В этом матче было всё: и голы обеих команд, и пенальти, и этот же не забитый пенальти, и удаление, и волевая победа. Беллингем смог одновременно примерить на себя роль и героя и антигероя матча. Сначала не забил пенальти, а после сделал голевую передачу и забил победный гол. Мбаппе тоже хочется похвалить, очень старался и был полезен для команды, забил какой-то невероятный гол, но к сожалению из офсайда. Лука Модрич вовремя вышел и забил такой нужный гол. Винисиус... просто нет слов! Ладно сам ведёт себя как малолетний, капризный ребёнок, так теперь и команду подставляет своими "закидонами". Хотя сегодня именно после ухода бразильца команда смогла не только отыграться, но и вырвать победу.
Проблема линии защиты Реала никуда не делась, как был проходной двор, так и остался.
Ну, а Валенсия сегодня была хороша! Смена тренера стала заметна с первого же матча. Команда стала намного агрессивнее, острее в атаке, появился быстрый пас, и плотный, качественный прессинг. Вполне могли выиграть матч, но не хватило бензина, сказалась высокая активность команды в первом тайме, что принесло усталость команде к середине второго тайма, а за усталостью и потерю концентрации, что в последствии и вылилось в два пропущеных гола. Но всё равно, по сравнению с первой половиной сезона, это была совсем другая Валенсия.