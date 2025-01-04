«Реал» на последних минутах вырвал победу у «Валенсии»

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сегодня, 01:03

«Валенсия» проиграла «Реалу» (1:2) в матче 12-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 27-й минуте забил нападающий «Валенсии» Уго Дуро. На 55-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не реализовал пенальти. На 79-й минуте красную карточку получил форвард «сливочных» Винисиус Жуниор. На 85-й минуте Лука Модрич сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму Беллингем принёс победу «Реалу».

«Валенсия» идёт на 19-м месте (12 очков), «Реал» занимает 1-е место (43 очка).