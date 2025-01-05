«Тоттенхэм» подписал сына бывшего вратаря «Сатурна»

«Тоттенхэм» объявил о переходе вратаря Антонина Кински из пражской «Славии».
Контракт рассчитан до 2031 года, футболист будет выступать под 31-м номером.
Игрок является сыном бывшего голкипера раменского «Сатурна» Антонина Кински, который выступал за российскую команду с 2004 по 2010 год.
Вот Вы затронули интересную тему: Имена....
Разные причины лежат в основе принятия решений дать то или иное имя своему чаду...
Здесь и патриотические (или смешанные...) соображения, далеко ходить не надо, одна семья из Челнов состоящая из 14 душ думает (а может уже и нет) над именем "Орешник" для 15-го ребёнка..., и особенности психики родителей.... и рекомендации власти! Да! Да! Именно власти. На этом мну остановиться по подробнее.
Долгое время были популярными "дореволюционные" именам - Мария и Анна...
Далее пошло веселее: с 1931 года пальму первенства захватила и держало 13 лет имя "Валентина"... Посыпались имена так или иначе связанные с революцией, Лениным, Сталиным их женами (Надежда), не забыли и труд "капитал" - Капитолина и т.д. Но! Самое интересное всё таки началось в двадцатых годах того же столетия - в 1921 году, органам ЗАГС разослали "СПИСОК МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ИМЁН, РОЖДЁННЫХ РЕВОЛЮЦИЕЙ И РЕКОМЕНДОВАННЫХ ОРГАНАМ ЗАГСа КАК ИСТИННО ПРОЛЕТАРСКИЕ":
Арлен - Армия Ленина,
Видлен - великие идеи Ленина,
Гертруда - Герой Труда,
Делёж - дело Ленина живёт,
Изиль - исполняй заветы Ильича,
Кид - коммунистический идеал,
Ласт - латышский стрелок,
Марлен - Маркс, Ленин,
Порес - помни решения съезда,
Рэм, Ремир - революция мировая,
Фэд! - Феликс Эдмундович Дзержинский,
Яслен - я с Лениным........"
(И вишенка на торте имён: (свят, свят чтобы не забанили... прим. моё)
Пе+де+ра+ст - передовое дело радует Сталина!
А Вы фантазия, фантазия...)
Вот Вы затронули интересную тему: Имена....
Разные причины лежат в основе принятия решений дать то или иное имя своему чаду...
Здесь и патриотические (или смешанные...) соображения, далеко ходить не надо, одна семья из Челнов состоящая из 14 душ думает (а может уже и нет) над именем "Орешник" для 15-го ребёнка..., и особенности психики родителей.... и рекомендации власти! Да! Да! Именно власти. На этом мну остановиться по подробнее.
Долгое время были популярными "дореволюционные" именам - Мария и Анна...
Далее пошло веселее: с 1931 года пальму первенства захватила и держало 13 лет имя "Валентина"... Посыпались имена так или иначе связанные с революцией, Лениным, Сталиным их женами (Надежда), не забыли и труд "капитал" - Капитолина и т.д. Но! Самое интересное всё таки началось в двадцатых годах того же столетия - в 1921 году, органам ЗАГС разослали "СПИСОК МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ИМЁН, РОЖДЁННЫХ РЕВОЛЮЦИЕЙ И РЕКОМЕНДОВАННЫХ ОРГАНАМ ЗАГСа КАК ИСТИННО ПРОЛЕТАРСКИЕ":
Арлен - Армия Ленина,
Видлен - великие идеи Ленина,
Гертруда - Герой Труда,
Делёж - дело Ленина живёт,
Изиль - исполняй заветы Ильича,
Кид - коммунистический идеал,
Ласт - латышский стрелок,
Марлен - Маркс, Ленин,
Порес - помни решения съезда,
Рэм, Ремир - революция мировая,
Фэд! - Феликс Эдмундович Дзержинский,
Яслен - я с Лениным........"
(И вишенка на торте имён: (свят, свят чтобы не забанили... прим. моё)
Пе+де+ра+ст - передовое дело радует Сталина!
А Вы фантазия, фантазия...)