«Тоттенхэм» подписал сына бывшего вратаря «Сатурна»

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сегодня, 12:50

«Тоттенхэм» объявил о переходе вратаря из пражской «Славии».

Контракт рассчитан до 2031 года, футболист будет выступать под 31-м номером.

Игрок является сыном бывшего голкипера раменского «Сатурна» Антонина Кински, который выступал за российскую команду с 2004 по 2010 год.