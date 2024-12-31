Аморим ответил на вопрос о возможных трансферах «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о возможных трансферах клуба зимой.
Прошлый финансовый год «дьяволы» завершили с убытками в 113,2 млн фунтов.
У нас не будет такой возможности в январе, если мы не расстанемся с некоторыми футболистами.
Вы лучше меня знаете ситуацию. Это не так, что я могу прийти сюда и тратить деньги на изменение состава команды.
Ливерпуль машина - сколько там отрыв от дьяволов , 45-22 итого 23 очка отрыв от этих мямлей и игра в запасе... а разница мячей +28 Ливерпуль,а у МЮ минус пять итого в 33 мяча. Хотел бы заметить,что Слот настолько скромен,что вообще никого летом не приобрёл. и да, какие то Лесники идут на 2 месте,а Великий МанЮ на 14. Отрыв у Ливерпуля от преследоваателей 8 очков,а у МЮ от зоны вылета 7 очков. В следующем туре,им предстоит задача не сильно ухудшить разницу. И хотел что бы Вы мне напомнили,какой был результат в Театре с протёкшей крыше?
Ливерпуль машина - сколько там отрыв от дьяволов , 45-22 итого 23 очка отрыв от этих мямлей и игра в запасе... а разница мячей +28 Ливерпуль,а у МЮ минус пять итого в 33 мяча. Хотел бы заметить,что Слот настолько скромен,что вообще никого летом не приобрёл. и да, какие то Лесники идут на 2 месте,а Великий МанЮ на 14. Отрыв у Ливерпуля от преследоваателей 8 очков,а у МЮ от зоны вылета 7 очков. В следующем туре,им предстоит задача не сильно ухудшить разницу. И хотел что бы Вы мне напомнили,какой был результат в Театре с протёкшей крыше?