Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Аморим ответил на вопрос о возможных трансферах «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о возможных трансферах клуба зимой.

Прошлый финансовый год «дьяволы» завершили с убытками в 113,2 млн фунтов.

У нас не будет такой возможности в январе, если мы не расстанемся с некоторыми футболистами.

Вы лучше меня знаете ситуацию. Это не так, что я могу прийти сюда и тратить деньги на изменение состава команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВратарь «Лиона» Антони Лопеш перешёл в «Нант»
30 декабря 2024 Фото
Бесполезные и неудачные трансферы сезона АПЛ. Выделяются футболисты клубов из Манчестера
29 декабря 2024Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Гвардиола ответил на вопрос о трансферном окне для «Манчестер Сити»
29 декабря 2024
Видич вспомнил, как чуть не перешёл в «Фиорентину» вместо «Ман Юнайтед»
28 декабря 2024
ОфициальноОскар подписал контракт с «Сан-Паулу»
25 декабря 2024 Фото
Вратарь «Атлетика» продолжит карьеру в Мексике
22 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
allemz
allemz
вчера в 21:20
Аморим переоценил свои возможности, когда бежал менять Тен Хага, впрочем, пока рано подводить итоги, под голланда дофига хлама накупили и португальцу с этим играть как-то. Вопрос в том, готовы ли в МЮ вкладываться под португальца или же его звали строить игру теми кто есть в клубе ввиду финансовых проблем. Ибо в клубах вроде Спортинга получаешь опыт строителя команды из овна и палок. Тен Хаг такой же, из Аякса приходил, но разве что вложения в него не окупились
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:38
ну в Манчестере есть два мешка,один новый,а другой уже дырявый и потрёпанный.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Денис Прокопьев (раскрыть)
вчера в 18:13, ред.
и что? проиграли Лесникам,с дачниками играли в меньшинстве весь матч и всё время отыгрывались, МЮ вообще бы 20-0 проиграл бы.
Ливерпуль машина - сколько там отрыв от дьяволов , 45-22 итого 23 очка отрыв от этих мямлей и игра в запасе... а разница мячей +28 Ливерпуль,а у МЮ минус пять итого в 33 мяча. Хотел бы заметить,что Слот настолько скромен,что вообще никого летом не приобрёл. и да, какие то Лесники идут на 2 месте,а Великий МанЮ на 14. Отрыв у Ливерпуля от преследоваателей 8 очков,а у МЮ от зоны вылета 7 очков. В следующем туре,им предстоит задача не сильно ухудшить разницу. И хотел что бы Вы мне напомнили,какой был результат в Театре с протёкшей крыше?
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 18:01
Как там поражение на Энфилде от Ноттингема и кое как ничья с Фулхэмом ?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:56
ну так эти материалы тен хаг заказывал. сейчас и этот проходимец наберёт.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:51
Шикарный фильм. Недавно пересматривал...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:49
Ему бы не на вопросы отвечать, а рабочее место заранее искать. (facepalm)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:03
У мю каждый год убытки, но мешками называют почему-то другой клуб, который как раз таки в плюсе)))
протон
протон
вчера в 15:37
Тренеры в МЮ ни причем, игрового материала нет совсем, ну иногда выстрелят, случайно от дерева, что то тоже отскакивает иногда. Всех с наступающим и здоровья!!!
shur
shur
вчера в 15:36
...себя трансформируй,далеко и надолго!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:35
По нынешней игре без усиления можно и вылететь...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 