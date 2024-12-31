Аморим ответил на вопрос о возможных трансферах «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о возможных трансферах клуба зимой.

Прошлый финансовый год «дьяволы» завершили с убытками в 113,2 млн фунтов.

У нас не будет такой возможности в январе, если мы не расстанемся с некоторыми футболистами.

Вы лучше меня знаете ситуацию. Это не так, что я могу прийти сюда и тратить деньги на изменение состава команды.