Чемпион Испании в составе «Атлетико» перешёл в клуб из Мексики

Полузащитник Эктор Эррера стал игроком мексиканской «Толуки».
Предыдущим клубом бывшего футболиста мадридского «Атлетико», с которым он победил в чемпионате Испании в сезоне-2020/21, был «Хьюстон Динамо» из МЛС. С американской командой он выиграл Открытый кубок США в 2023 году.
Прилетела Ж/К.... "ФЛУД"?
"Разминка Барсы перед Суперпупер в Саудовской Аравии.
Ваще сомнений не было.
Кто топит за Каталонию - с победой!"
Это флуд?
Опять на меня начинается давление?
Я не гордый, могу ещё на месяц другой уйти из соккера, благо мои лайки погоды не играют
Спасибо!
Прилетела Ж/К.... "ФЛУД"?
"Разминка Барсы перед Суперпупер в Саудовской Аравии.
Ваще сомнений не было.
Кто топит за Каталонию - с победой!"
Это флуд?
Опять на меня начинается давление?
Я не гордый, могу ещё на месяц другой уйти из соккера, благо мои лайки погоды не играют
Спасибо!