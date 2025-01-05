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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыМексика. Примера-Дивизион 2024/2025

Чемпион Испании в составе «Атлетико» перешёл в клуб из Мексики

сегодня, 09:19

Полузащитник Эктор Эррера стал игроком мексиканской «Толуки».

Предыдущим клубом бывшего футболиста мадридского «Атлетико», с которым он победил в чемпионате Испании в сезоне-2020/21, был «Хьюстон Динамо» из МЛС. С американской командой он выиграл Открытый кубок США в 2023 году.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:17
Вернулся на Родину доигрывать.... пору лет еще попылит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:58
Он уже в годах так что может еще и в мексике поиграть
wnre35u9f5bp
wnre35u9f5bp
сегодня в 09:43
Чемпионом он уже был,решил по миру покататься
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:26
Добрый день!

Прилетела Ж/К.... "ФЛУД"?

"Разминка Барсы перед Суперпупер в Саудовской Аравии.
Ваще сомнений не было.
Кто топит за Каталонию - с победой!"

Это флуд?
Опять на меня начинается давление?
Я не гордый, могу ещё на месяц другой уйти из соккера, благо мои лайки погоды не играют
Спасибо!
Гость
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