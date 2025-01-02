Зидан, Модрич и Беллингем – фанаты «Барселоны». «Реал» снова вербует поклонников каталонцев

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02 января 2025, 22:08

Трансферные цели Переса за Месси с детства.

Александер-Арнольд обожает «Барселону»

Трент считает, что Месси лучший футболист, когда-либо выходивший на поле. По мнению будущего правого латераля «Реала» у Лионеля нет существенных минусов. Аргентинец творил на поле, чем впечатлял юного Александер-Арнольда. При этом как раз Трент стоит за одним из самых унизительных матчей в карьере Месси. «Ливерпуль» отыгрался после разгрома в Барселоне, четвертый решающий гол «красные» забили испанцам при помощи умного розыгрыша углового от молодого латераля английской команды. Англичанин выбил клуб, который хвалил и выделял наряду с «Ливерпулем». Но деньги определяют футбольное бытие Трента. У «Барселоны» пустые карманы, даже на регистрацию Ольмо не наскребли «динеро». А у «Реала» хватает денег, чтобы предложить Александер-Арнольду летний переход. В команде Переса появится очередной фанат каталонского клуба. Впрочем, Флорентино десятилетиями окружен болельщиками «Барселоны».

Винисиус плакал от счастья после побед Месси

Сейчас вингер «Реала» божится, что был фанатом легенд «мадридцев». Но есть две проблемы. Во-первых, отец футболиста дарил ему футболки «Барселоны». Во-вторых, агент, который занимался делами вингера много лет, часто общался с мальчишкой. Винисиус точно болел за «Барселону». Даже расплакался от счастья после камбэка «Барселоны» против ПСЖ , когда удалось угробить парижан со счетом 6:1 в Лиге чемпионов. Слабо представляем фаната «Реала» до мозга костей, который настолько эмоционально празднует великолепную победу каталонцев. Винисиус точно был фанатом Месси. Более того, именно интерес со стороны «Барселоны», которая вела переговоры с бразильцем на протяжении трех лет, заставил Переса переключиться на футболиста. Флорентино боялся упустить нового Неймара. С Винисиусом быстро подружился Калафат, посредник «Реала». Новые агенты футболиста обманули «Барселону», подписав более выгодный для них контракт с «Реалом».

Зинедин Зидан выделял именно «Барселону»

Все в футболе знают причину, почему Зидан перебрался из Турина в Мадрид. Жена великого хавбека Вероник родилась во Франции, но она испанка с фамилией Фернандес. Деловой Турин не подходил фанатке балета, поэтому Зидану было приказано найти клуб в Испании, на родине предков жены. Вероник добилась, чего хотела. Причем хитрый Перес вел переговоры именно с ней, а Зидана поставили перед фактом. «Ювентус» согласился на жирное предложение в 77.5 млн евро. По нынешнему курсу это намного более солидные деньги, около 190 миллионов евро с учетом инфляции. Зидан забивал за «Реал» в финале Лиги чемпионов победный гол «Байеру». Но при этом ещё в Италии в интервью сказал, что его любимый клуб в этой стране – «Ювентус» из-за Платини, а в Испании командой его сердца всегда была «Барселона». Однако Перес отобрал у каталонцев капитана Фигу, а потом нашел деньги на трансфер Зидана. Француз переигрывал в Испании свой любимый клуб.

Альфонсо Дэвис – персональный фанат Месси

Когда стало понятно, что «Реал» интересуется канадцем, Альфонсо сместил акцент. Мол, это его папа является ярым поклонником «Барселоны». Но сам левый защитник «Баварии» был без ума от каталонского клуба. Причина простая. Эдмонтон и Барселона имеют существенную разницу во времени. Поэтому в футбольных школах Канады часто после тренировок дети смотрят матчи из Европы. Класс Дэвиса любил «Барселону». Там сиял Месси, Лионель забивал неприличное количество голов и действовал невероятно легко. А поскольку дома Альфонсо снова видел в телевизоре игроков «Барселоны», то стал фанатом всего клуба. Затем канадец услышал, что скауты каталонцев хотят его подписать. Был счастлив, но Лапорта ляпнул, что канадцы хоккеисты, а не футболисты. Дэвис подтверждал в интервью, что его задели те слова. Хотя Месси и после этого остался его кумиром.

Молодой Иско мечтал попасть в «Барселону»

Франсиско плохо скрывает, что каталонцы являются его любимцами. Назвал собаку в честь Месси. У Иско дома огромный лабрадор. Испанский хавбек шутил, что в Мадриде сам не выгуливал пса, чтобы не вспоминать на улице Месси. Но это шутки. В семье Иско все болеют за «Барселону» – и папа, и брат. Разумеется, для Испании нормально, когда часть семьи за «Атлетико», а другие за «Реал». Например, у Рауля Гонсалеса Бланко родные – фанаты «матрасников», а сам стал легендой «сливочных». Но у Иско не тот случай. Хавбек – фанат «Барселоны», но пришлось в интервью отшучиваться, поскольку поклонники «Реала» порой плохо воспринимают такие истории. На Иско нападали за публикацию фото с чипсами, связанными с «Барселоной».

Беллингем хотел стать хавбеком каталонцев

Нашли школьный альбом, где дети делились мечтами. Юный Джуд написал, что хочет играть за Англию и любимый футбольный клуб – «Барселону». Каталонцы были главной командой его детства, хотя «Реал» в те времена тоже играл невероятно мощно. Это сейчас хитрый Беллингем стал «сливочным». Но как маленький Мбаппе болел за «Милан», так маленький Беллингем был верным поклонником «Барселоны». Футбольная магия Иньесты, Хави и Месси влюбила в их игру многих мальчишек возраста Джуда. Англичанин выбрал себе новую команду рационально, из-за статуса и денег. Отказал «Манчестер Сити», ему не нравится отсутствие футбольной истории за плечами «горожан». Согласился на «Реал», где в первом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Беллингем расчетливый человек, как и его мама.

Лука Модрич в Хорватии болел за «Барселону»

Иньеста в детстве болел за «Реал», а Модрич был поклонником «Барселоны». Забавный перекресток. Лука вырос в Хорватии. Во время балканских войн жестоко убили его дедушку, хотя старик был гражданским. Модрич искал отдушину в футболе. Влюбился в «Барселону». Ракитич обожает подкалывать Луку, что тот сильнее «куле», чем сам Иван. Так было. Но когда «Тоттенхэм» и хорватские дельцы из Загреба согласовали трансфер Модрича в Англию, от игрока отказалась именно «Барселона». Лука обиделся, поэтому не спешил в каталонский клуб через пару лет. Зато перешел в «Реал» к мастеру комплиментов Пересу, где стал одним из лучших хавбеков в истории. Модрич хочет остаться в «Реале», где за почти тринадцать лет много раз переигрывал «Барселону» на футбольном поле.