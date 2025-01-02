«Байер» подписал молодого нападающего из Аргентины

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сегодня, 20:25

«Байер» объявил о переходе нападающего клуба «Велес Сарсфилд» .

18-летний форвард подписал контракт до 2029 года. В 2024-м он дебютировал в основном составе аргентинской команды, провёл в общей сложности 9 матчей и забил один гол.