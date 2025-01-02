«Байер» подписал молодого нападающего из Аргентины

«Байер» объявил о переходе нападающего клуба «Велес Сарсфилд» Алехо Сарко.
18-летний форвард подписал контракт до 2029 года. В 2024-м он дебютировал в основном составе аргентинской команды, провёл в общей сложности 9 матчей и забил один гол.
«Байер» объявил о переходе нападающего клуба «Велес Сарсфилд» Алехо Сарко.
18-летний форвард подписал контракт до 2029 года. В 2024-м он дебютировал в основном составе аргентинской команды, провёл в общей сложности 9 матчей и забил один гол.
Желаем Вам как можно более крепкого здоровья, рады слышать, что наш сайт помогает Вам, желаем удачи в конкурсе прогнозов в этом году.
Желаем Вам как можно более крепкого здоровья, рады слышать, что наш сайт помогает Вам, желаем удачи в конкурсе прогнозов в этом году.