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«Байер» подписал молодого нападающего из Аргентины

сегодня, 20:25

«Байер» объявил о переходе нападающего клуба «Велес Сарсфилд» Алехо Сарко.

18-летний форвард подписал контракт до 2029 года. В 2024-м он дебютировал в основном составе аргентинской команды, провёл в общей сложности 9 матчей и забил один гол.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:36
Не опасно, он же из Аргентины, а там ++++
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 20:35
Здравствуйте.

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