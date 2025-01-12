Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Галактионов: «У нас есть русский костяк и очень важно его сохранить»

вчера, 13:59

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном уходе из команды защитника Максима Ненахова.

К сожалению, у нас очень много такого: просыпаемся с определёнными интервью экспертов, ложимся тоже с ними. В большей степени это не соответствует действительности, и пресс‑служба наша уже это комментировала. У нас есть состав, русский костяк игроков, который мы пытались сформировать. И в сегодняшних реалиях очень важно его сохранить. Чтобы наша русская команда, а мы обладаем одним из самых русских костяков в РПЛ, сделала ещё один шаг в своём развитии, в игровой составляющей, чтобы эти ребята ещё прибавляли.

Ранее сообщалось, что Ненахов находится в шорт-листе «Спартака».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ахмат» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
Вчера, 12:51
СлухиЦСКА сделал предложение по защитнику «Лиона»
Вчера, 12:00
«Ахмат» покинут два игрока
Вчера, 11:29
«Краснодар» может включить Кастаньо в сделку по Солари
Вчера, 10:52
Слухи«Ахмат» к подписанию иранского защитника Заре
Вчера, 00:25
«Зенит» не будет бороться со «Спартаком» за Илича
11 января
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:05
а ещё результат нужен
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:08
Костяк - костяком , но и что б без "косяков"...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:23
Братья Черепановы поддержали бы Галактионова!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:15
При любом раскладе, пожелаю Паровозу удачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 