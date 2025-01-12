Галактионов: «У нас есть русский костяк и очень важно его сохранить»

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос о возможном уходе из команды защитника .

К сожалению, у нас очень много такого: просыпаемся с определёнными интервью экспертов, ложимся тоже с ними. В большей степени это не соответствует действительности, и пресс‑служба наша уже это комментировала. У нас есть состав, русский костяк игроков, который мы пытались сформировать. И в сегодняшних реалиях очень важно его сохранить. Чтобы наша русская команда, а мы обладаем одним из самых русских костяков в РПЛ , сделала ещё один шаг в своём развитии, в игровой составляющей, чтобы эти ребята ещё прибавляли.