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«Барселона» может заблокировать трансфер Араухо в «Ювентус»

14 января 2025, 08:38

«Барселона» может заблокировать трансфер защитника Рональда Араухо.

Напомним, в подписании уругвайского защитника заинтересован «Ювентус». Сам Араухо хочет сменить команду. На этой неделе директора клубов должны были провести встречу, чтобы обсудить возможный трансфер.

Сделке может помешать ситуация с травмой Иньиго Мартинеса – сообщалось, что испанец пропустит около 5 недель. Если обследования подтвердят этот прогноз, «блауграна» может отказаться от продажи Араухо.

Ожидается, что на заседании спортивной комиссии «Барселоны», которое состоится в ближайшие дни, тренерский штаб во главе с Ханс-Дитером Фликом объяснит, почему клуб должен сохранить 25-летнего футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 января в 12:57
насильно мил не будешь
STVA 1
STVA 1
14 января в 09:26
А продать его и купить дешевле не вариант?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 января в 09:14
У каждого плута свои расчёты..
Гость
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