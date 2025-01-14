«Барселона» может заблокировать трансфер Араухо в «Ювентус»

«Барселона» может заблокировать трансфер защитника Рональда Араухо.
Напомним, в подписании уругвайского защитника заинтересован «Ювентус». Сам Араухо хочет сменить команду. На этой неделе директора клубов должны были провести встречу, чтобы обсудить возможный трансфер.
Сделке может помешать ситуация с травмой Иньиго Мартинеса – сообщалось, что испанец пропустит около 5 недель. Если обследования подтвердят этот прогноз, «блауграна» может отказаться от продажи Араухо.
Ожидается, что на заседании спортивной комиссии «Барселоны», которое состоится в ближайшие дни, тренерский штаб во главе с Ханс-Дитером Фликом объяснит, почему клуб должен сохранить 25-летнего футболиста.